Украинский врач-реабилитолог: «Раньше это были инвалиды трудоспособного возраста, теперь – молодые солдаты, почти мальчики»

Двадцать украинских врачей-реабилитологов провели две недели ноября в Эстонии, получая новые знания и опыт от местных специалистов, и впоследствии смогут их использовать со своими пациентами, а также поделиться ими с коллегами по возвращении домой. По словам украинцев, их квалификация не намного ниже, чем у эстонских коллег, но в Украине им не хватает необходимого оборудования.