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Украинский врач-реабилитолог: «Раньше это были инвалиды трудоспособного возраста, теперь – молодые солдаты, почти мальчики»

Лоора-Элизабет Ломп
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Юлия показывает одну из своих любимых чашек. Даже если у человека трясется рука, из этой чашки не расплескается ни капли.
Юлия показывает одну из своих любимых чашек. Даже если у человека трясется рука, из этой чашки не расплескается ни капли. Фото: Konstantin Sednev

Украинские врачи-реабилитологи, приехавшие в Эстонию на краткий курс повышения квалификации, признают, что российская агрессия привела к серьезным нагрузкам и быстрому развитию, но их главное желание – чтобы война закончилась. 

Двадцать украинских врачей-реабилитологов провели две недели ноября в Эстонии, получая новые знания и опыт от местных специалистов, и впоследствии смогут их использовать со своими пациентами, а также поделиться ими с коллегами по возвращении домой. По словам украинцев, их квалификация не намного ниже, чем у эстонских коллег, но в Украине им не хватает необходимого оборудования.

Юлия Свитлак (41 год) получила от Министерства здравоохранения Украины предложение принять участие в международных тренингах в Эстонии. Лася Гордецки (43 года) приехала сюда после того, как реабилитационная больница, в которой она работает в Днепре, выиграла мультидисциплинарный проект. Больница, которая оказывает медицинскую помощь солдатам с 2014 года, теперь принимает их прямо с фронта.

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