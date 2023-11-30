Украинский врач-реабилитолог: «Раньше это были инвалиды трудоспособного возраста, теперь – молодые солдаты, почти мальчики»

Украинские врачи-реабилитологи, приехавшие в Эстонию на краткий курс повышения квалификации, признают, что российская агрессия привела к серьезным нагрузкам и быстрому развитию, но их главное желание – чтобы война закончилась.
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Двадцать украинских врачей-реабилитологов провели две недели ноября в Эстонии, получая новые знания и опыт от местных специалистов, и впоследствии смогут их использовать со своими пациентами, а также поделиться ими с коллегами по возвращении домой. По словам украинцев, их квалификация не намного ниже, чем у эстонских коллег, но в Украине им не хватает необходимого оборудования.