КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ НАТО демонстрирует силу в Балтийском море

Событие исключительной важности, поскольку есть основания полагать, что война в Украине может затянуться. И даже если она закончится, совсем не факт, что Россия станет дружественной демократической страной. Поэтому мы должны быть готовы к противостоянию на Балтийском море, которое может продлиться десятилетия. До начала войны в Украине страны Балтии с точки зрения НАТО были практически изолированным, трудно защищаемым островом, который связан с Польшей Сувалкским коридором шириной примерно 100 километров. С другой стороны, после скорого вступления Финляндии и Швеции в НАТО бывшая территория Кёнигсберга, ныне Калининградский эксклав, станет изолированным.

До тех пор можно было быть уверенным, что, если Россия захочет где-то испытать единство НАТО и его готовность к обороне, она сделает это здесь, на Балтике. После превращения Балтийского моря во внутреннее море НАТО ситуация кардинально изменилась. Теперь мы можем быть уверены в том, что вместо прямого военного конфликта Россия попробует окольные подходы: будет стараться внутренне дестабилизировать и ссорить союзников между собой, и, конечно же, тихо саботировать инфраструктуру там, где это возможно.

Великобритания вновь обеспечит безопасность нашего тыла, действуя в Балтийском море вместе с другими союзниками по Объединенному экспедиционному корпусу