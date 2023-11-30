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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ НАТО демонстрирует силу в Балтийском море

rus.postimees.ee
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Фрегат ВМС Великобритании. Изображение илюстративное.
Фрегат ВМС Великобритании. Изображение илюстративное. Фото: Crown Copyright/MOD/SWNS
  • В Балтийском море начинается первая миссия Объединенного экспедиционного корпуса
  • Балтийское море становится внутренним морем НАТО, и Россия должна получить соответствующий сигнал
  • Британский фрегат обеспечит безопасность наших тылов, как уже было в ходе Освободительной войны

Эта неделя принесла нам несколько позитивных новостей, важность которых, вероятно, многие не заметили. Важные кабели и трубы в Балтийском море будут охраняться кораблями Объединенного экспедиционного корпуса. Объединенный экспедиционный корпус сформировал страны Балтии и все страны Северной Европы, включая Исландию, Нидерланды и Великобританию. Миссия в Балтийском море, начавшаяся на этой неделе, является первой миссией Объединенного экспедиционного корпуса и продлится до 15 декабря.

Событие исключительной важности, поскольку есть основания полагать, что война в Украине может затянуться. И даже если она закончится, совсем не факт, что Россия станет дружественной демократической страной. Поэтому мы должны быть готовы к противостоянию на Балтийском море, которое может продлиться десятилетия. До начала войны в Украине страны Балтии с точки зрения НАТО были практически изолированным, трудно защищаемым островом, который связан с Польшей Сувалкским коридором шириной примерно 100 километров. С другой стороны, после скорого вступления Финляндии и Швеции в НАТО бывшая территория Кёнигсберга, ныне Калининградский эксклав, станет изолированным.

До тех пор можно было быть уверенным, что, если Россия захочет где-то испытать единство НАТО и его готовность к обороне, она сделает это здесь, на Балтике. После превращения Балтийского моря во внутреннее море НАТО ситуация кардинально изменилась. Теперь мы можем быть уверены в том, что вместо прямого военного конфликта Россия попробует окольные подходы: будет стараться внутренне дестабилизировать и ссорить союзников между собой, и, конечно же, тихо саботировать инфраструктуру там, где это возможно.

Великобритания вновь обеспечит безопасность нашего тыла, действуя в Балтийском море вместе с другими союзниками по Объединенному экспедиционному корпусу

После повреждения Balticconnector (за которым, возможно, стояло судно Гонконга, в более широком смысле – Китайской Народной Республики) сразу начали ходить разговоры о возможности начать патрулирование в Балтийском море, что некоторые комментаторы сочли очень дорогостоящим и, следовательно, маловероятным. Теперь это на какое-то время реализуется, и помимо местных малых кораблей в Балтийское море зайдет британский фрегат.

Это послание важно для нас в то время, когда дипломатию Эстонии постигла самая большая неудача за последнее время, а возможно, и за всю историю – потерей председательства в ОБСЕ из-за давления со стороны России и Беларуси. Мысли о соглашениях между большими державами у нас за спиной волей-неволей приходят голову. Однако можно быть уверенным в решительности НАТО, и в данный момент Великобритания демонстрирует это делами. Британцы уже помогали нам раньше. 12 декабря 1918 года их флот встал на рейде Таллинна, что предотвратило высадку десанта коммунистической России в нашей столице и обеспечило тыл Эстонии в Освободительной войне.

Поскольку у малых стран Балтии больше нет тыла в современной войне, можно сказать, что Великобритания вновь укрепляет наши тылы, действуя в Балтийском море вместе с другими союзниками по Объединенному экспедиционному корпусу. Речь идет не только о кабелях и трубах. Вопрос в том, кто будет править морем, через которое будут проходить наши поставки и, возможно, эвакуация гражданского населения в случае конфликта. У России нет на это ни малейшего шанса, и это надо показательно дать понять.

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