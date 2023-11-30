ФОТО ⟩ В Пыхья-Таллинне начинается третий этап застройки популярного квартала

Фото: Endover.

Учитывая объемы новой застройки в Пыхья-Таллинне в ближайшие 10 лет, интерес технологического сектора к жизни и работе в этом районе, а также популярное и удачное с точки зрения логистики местоположение, Пыхья-Таллинн имеет потенциал стать настоящей Силиконовой долиной на берегу Балтийского моря.

Лауд добавил, что уже сейчас видно, как с учетом перспективы будут осуществляться инвестиции в квартал. «Об этом думают как мелкие инвесторы, приобретающие квартиры по одной-две, так и крупные инвесторы, покупающие оптом. Потребность в высококачественных коммерческих и жилых помещениях постоянно растет, поскольку в ближайшие годы в регионе появятся около 10 000 новых жителей и сотрудников».

Фото: Endover

Лауд объяснил, почему у компании достаточно уверенности, чтобы приступить к реализации третьего этапа проекта. В квартале уже обосновался ряд предприятий: здесь есть винотека, кафе, бургерный ресторан, дизайнерские магазины, салон красоты и быстро ставший популярным салон по уходу за домашними животными.

Увеличилось количество покупателей, которые приобретают недвижимость за счет собственных средств, а не при поддержке банка. «Мы хорошо видим это на примере квартала Volta. Инвесторы размещают деньги в определенном классе активов и в определенном регионе. В свете предстоящего повышения налогов стоимость таких инвестиций с начала следующего года увеличится за счет изменения налога с оборота», - добавил Лауд.

Фото: Karl Kasepõld

На рынке недвижимости Таллинна – а также для Endover – квартал Volta является одним из наиболее важных и успешных объектов. Промышленная зона с более чем столетней историей получает новую жизнь в виде современного жилого и делового квартала, развивающегося по концепции пятиминутного города. На территории бывшего завода «Volta» площадью 11 гектаров появится квартал с цельной микроинфраструктурой, включающий в себя в общей сложности 29 зданий, девять из которых уже сданы в эксплуатацию, и стартовало строительство четырех следующих. Общий объем застройки квартала составляет 142 000 м2, здесь запланировано более 750 квартир и более 50 000 м2 коммерческих площадей.

Фото: Endover