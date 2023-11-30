Закрытие границ в Финляндии привело к увеличению трафика на эстонско-российской границе

Руководитель Бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эве Кальмус рассказала в программе «Телевидение», что количество пересекающих границу уже выросло на четверть.
«Это наплыв мигрантов [со стороны России], и, безусловно, закрытие финских пограничных переходов повлияет на нас», - сказала она.
По словам Кальмус, в Россию ездят обычные граждане, преследующие в основном личные цели. Однако количество людей, проезжающих в Россию из других европейских стран через Эстонию, не увеличилось.
Представитель PPA не уточнила, сколько граждан третьих стран пытались пересечь границу Эстонии. Насколько известно общественности, за последние дни это число сократилось до нескольких десятков.