Закрытие границ в Финляндии привело к увеличению трафика на эстонско-российской границе

«Это наплыв мигрантов [со стороны России], и, безусловно, закрытие финских пограничных переходов повлияет на нас», - сказала она.

По словам Кальмус, в Россию ездят обычные граждане, преследующие в основном личные цели. Однако количество людей, проезжающих в Россию из других европейских стран через Эстонию, не увеличилось.