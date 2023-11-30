НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ⟩ Школьница неожиданно выбежала с автобусной остановки прямо под колеса внедорожника BMW

Дорожно-транспортные происшествия

29.11.2023 в 07.32 в Ярвамаа в городе Тюри около автобусной остановки «Луха» 39-летний мужчина на своем BMW X5 сбил 12-летнюю девочку, неожиданно выбежавшую с автобусной остановки на дорогу. Ее доставили в больницу.

29.11.2023 в 10.08 на улице Паазику, 28 в Таллинне водитель красной Toyota сбил 34-летнего мужчину, переходившего дорогу во дворе. Водитель покинул место происшествия, его личность пока не установлена. Пешехода доставили в больницу.

29.11.2023 в 17:03 зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Уссимяэ и Прийзле-теэ в Таллинне, где поворачивавший налево BMW X1, которым управляла 68-летняя женщина, столкнулся с автомобилем Subaru Legacy, за рулем которого находился 46-летний мужчина. Водитель BMW и пассажир Subaru, 15-летняя девушка, доставлены в больницу. Авария расследуется.

29.11.2023 в 17.55 на улице Тоомпуйесте, 37 в Таллинне 63-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на своем Audi A1 Sportback сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ее доставили в больницу.