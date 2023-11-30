Потребители газа могут спокойно встречать зиму: Eesti Gaas снижает цены

В январе Eest Gaas снижает цену гибкого пакета для домашних потребителей на 20 процентов по сравнению с декабрем – новая цена в январе составит 0,60 евро/м³, включая налог с оборота.
«Осенние прогнозы и риски не реализовались, поэтому цена на газ на мировом рынке вернулась к осеннему уровню. Хранилища в Европе заполнены, и безопасность поставок гарантирована», - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.
«Текущая цена газа в разы ниже, чем год назад, и прогнозы на предстоящую зиму пока не предполагают роста цен - потребители газа в нашем регионе и во всей Европе могут спокойно встречать зиму», - добавил Каазик.
Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но вот уже почти полтора года это направление закрыто, в связи с чем произошел полномасштабный разворот на запад. Природный газ теперь доставляют в сжиженном виде (СПГ) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве.
В этом году компания Eesti Gaas более чем утроила поставки СПГ - вместо прошлогодних пяти судов компания доставляет в регион уже 18 партию СПГ за год. Треть импорт Финляндии и балтийского региона проходит через Eesti Gaas. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.