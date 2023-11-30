Потребители газа могут спокойно встречать зиму: Eesti Gaas снижает цены

«Осенние прогнозы и риски не реализовались, поэтому цена на газ на мировом рынке вернулась к осеннему уровню. Хранилища в Европе заполнены, и безопасность поставок гарантирована», - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.

«Текущая цена газа в разы ниже, чем год назад, и прогнозы на предстоящую зиму пока не предполагают роста цен - потребители газа в нашем регионе и во всей Европе могут спокойно встречать зиму», - добавил Каазик.

Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но вот уже почти полтора года это направление закрыто, в связи с чем произошел полномасштабный разворот на запад. Природный газ теперь доставляют в сжиженном виде (СПГ) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве.