Участие двоеборца Кристьяна Ильвеса в очередном этапе Кубка мира под вопросом

Дело в том, что в норвежской сборной, в которой сейчас выступает Ильвекс, распространяется коронавирус.

По состоянию на вечер среды позитивные пробы сдали трое спортсменов, среди них Симен Тиллер и Эспен Бьорнстад – с ними Ильвес выступал на прошлой неделе в Рука. В последний раз он общался с заразившимися в понедельник.

По словам Рауно Лойта, руководителя секции двоеборья и прыжков с трамплина Эстонской лыжной федерации, у Ильвеса до сих пор не было никаких симптомов и пока еще его тесты были негативными. Однако в ближайшие дни все может измениться.

Этап Кубка мира в Лиллехаммере начнется сегодня с тренировочных прыжков среди мужчин и пробного соревнования среди женщин. Официально мужчины пойдут на башню в пятницу – на этот день назначены пробные соревнования.

В субботу и воскресенье их ожидают соревнования по классическому и гигантскому трамплину. Оба комбинированы с лыжной гонкой на 10 км.