«Вас могут не пустить обратно»: Цахкна настоятельно рекомендует не ездить в Россию

По словам Цахкны, Финляндия уже некоторое время находится под организованной Россией миграционной атакой. «Россия ведет активную пропаганду там, откуда прибывают беженцы, о том, что они могут попасть в ЕС через Финляндию, и помогает им добраться до границы», - сказал Цахкна, по словам которого, давление стало довольно организованным и постоянным.

По словам министра иностранных дел, Россия использует в качестве человеческого оружия невинных людей, заплативших за всю поездку, и Россию судьба этих людей нисколько не волнует. В то же время это особенно жестоко, потому что на улице стоят суровые зимние морозы.

«Финляндия решила к сегодняшнему дню закрыть все пункты пересечения границы. В то же время Россия, возможно, захочет жертв, чтобы использовать это в качестве пропаганды», - сказал Цахкна.

По его словам, Финляндия имеет полное право защищать свою территорию и границу, и ее действия соответствуют всем международным нормам.

«Мы готовы оказать Финляндии всестороннюю практическую помощь и готовы при необходимости закрыть границы с Россией, – подтвердил Цахкна, подчеркнув, что если Эстония закроет границу с Россией, те, кто находится по другую сторону, больше не смогут вернуться в Эстонию. – Поэтому у меня очень четкая рекомендация – не ездить в Россию».

МИД: Эстония может закрыть границу

Министерство иностранных дел обновило предупреждение о путешествиях по России и рекомендует полностью отказаться от поездок в Россию, так как Эстония может временно закрыть пограничные переходы в связи с возможным миграционным давлением. Если конкретный пункт пропуска будет закрыт, вернуться в Эстонию через него будет невозможно.

Граждан Эстонии, временно находящихся в России, просят подумать о необходимости пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию. Просим граждан Эстонии, временно находящихся в России, зарегистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел.

Имеющие как эстонское, так и российское гражданство рассматриваются Российской Федерацией как граждане России, и Эстония имеет ограниченные возможности для оказания консульской помощи, в том числе в вопросах, связанных с мобилизацией.

При пересечении границы были случаи, когда российские пограничники проверяли личные электронные устройства пересекающих границу лиц и их содержимое, включая сообщения в социальных сетях.

Консульскую помощь можно получить только в посольстве Эстонии в Москве, где, например, в случае утери паспорта вам придется лично обратиться за временным проездным документом для выезда из страны.

Более подробную информацию о путешествиях по России можно найти на сайте Министерства иностранных дел.