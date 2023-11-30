ЯНА ТООМ ⟩ Станет ли секс без согласия изнасилованием в Эстонии?

Недавно в мое эстонское бюро позвонила женщина: она хотела зарегистрироваться на конференцию о насилии в отношении женщин, которую я недавно организовала в Таллинне при поддержке фракции Renew Europe. Женщина удивилась, что этим вопросом занимается Яна Тоом. Это сиюминутный интерес политика?
Подозреваю, что такой же вопрос мог возникнуть и у некоторых читателей, поэтому отвечу сразу: нет, это не сиюминутный интерес. На самом деле этот интерес сопровождает меня всю жизнь, а причина его кроется в моем детстве. Не буду вдаваться в подробности, но поверьте: я прекрасно знаю, что такое насилие. И знаю, что за последние 30 лет ситуация - по крайней мере, для жертвы - не изменилась настолько, чтобы женщины и дети, которых избивают дома, чувствовали, что о них заботится государство.
Вы не обязаны со мной соглашаться. Я знаю, что мы как страна прилагаем много усилий, но ситуация все еще остается плачевной, и статистика это отражает. По данным Евростата, Эстония входит в число стран с самым высоким уровнем насилия. Целых 41,2% эстонских женщин, которые когда-либо состояли в отношениях, в течение жизни подвергались физическому, психическому или сексуальному насилию.
А больший разрыв в оплате труда в Европейском союзе - это другая сторона медали: насилие по своей сути иерархично, как и более низкая оплата труда женщины по сравнению с ее коллегой-мужчиной.
Это основные причины, по которым я считала, что необходимо заняться данным вопросом на европейском уровне. И я довольно активно занималась этим: за четыре года работала над десятью докладами в двух комитетах, которые прямо или косвенно связаны с насилием в отношении женщин. И наконец, в результате давления со стороны парламента мы пришли к тому, что Европейская комиссия разработала директиву, которую парламент одобрил и отправил на триалог, или трехсторонние переговоры. Три стороны - это Европейский парламент, Европейская комиссия и Совет Европейского союза.
Далеко не во всех странах ЕС насилие в отношении женщин, включая домашнее насилие, считается уголовным преступлением. Но даже там, где это так, практика часто показывает обратное. Только 13 государств-членов ЕС признают секс без согласия изнасилованием, и Эстония, к сожалению, не входит в их число. Директива призвана исправить эту ситуацию.
За примерами далеко ходить не надо, достаточно почитать новости. В сентябре 2021 года отец нескольких детей спаивает молодую женщину и подмешивает ей в напиток гамма-оксимасляную кислоту. У женщины появляются проблемы с балансом, она становится сонливой, медлительной и совершенно беспомощной. Мужчина насилует ее. Тело девушки хочет сопротивляться, но сил нет. Она не может пошевелиться. Мужчина - сильный, крепкий спортсмен с образцовыми результатами в спорте. Он насилует ее дважды, третий раз не удается. У женщины остаются синяки на бедрах и коленях. Мужчина уже был осужден за изнасилование, и история была такой же - он накачал девушку наркотиками перед изнасилованием. Уездный суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам и шести месяцам тюрьмы. Но окружной суд его оправдал. Нет доказательств того, что жертва не хотела полового акта, а ее рассказ не заслуживает доверия.
Если в этой истории суд оправдал насильника, то что говорить о ситуации, когда, например, жертва не сопротивлялась, как в следующем случае. Во второй истории, согласно стороне обвинения, девушка не проявила энтузиазма и не дала своего согласия на половой акт. Но мужчины пригрозили ей, что они из полиции. А поскольку девушка употребила кокаин, страх заставил ее подчиниться мужчинам. Но суд не смог доказать, что мужчины взяли девушку силой.
Одним из важнейших пунктов проекта является определение несогласия: женщина не дает согласия на сексуальный контакт, если она не дала его добровольно или не могла проявить свою свободную волю из-за своего физического или психического состояния, например, если она была без сознания, спала, болела, была ранена, недееспособна или пьяна. И даже при наличии свободно выраженного согласия женщина может отказаться в любой момент во время сексуального акта. Отсутствие согласия нельзя отрицать, если женщина молчала, не оказывала словесного или физического сопротивления во время акта или из-за предыдущего сексуального поведения женщины.
Если бы этот законопроект действовал во время описанных выше судебных процессов, люди, совершившие преступление, не были бы оправданы. Но это не единственная цель директивы. Она требует от стран ЕС безоговорочного введения уголовной ответственности за женское обрезание, киберпреследование и принудительные браки.
В тот же день, когда парламент одобрил директиву с моей поправкой, я дала интервью одному эстонскому журналисту со стажем. Я рассказала ему о своей работе и получила высокомерный ответ: «Госпожа Тоом, неужели у вас нет более умных дел в Брюсселе?» - спросил он.
Я знаю, что во время дебатов по этому вопросу в Рийгикогу мужчины шутили примерно так: «Что, теперь я должен каждый раз спрашивать согласия у жены?»
На самом деле, я предполагаю, что эти мужчины - нормальные отцы, заботливые мужья. Но эта казарменная атмосфера, которая, кажется, подразумевается при обсуждении темы, является той благодатной почвой, которая делает Эстонию страной с самым высоким уровнем насилия.