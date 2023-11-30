ЯНА ТООМ ⟩ Станет ли секс без согласия изнасилованием в Эстонии?

Подозреваю, что такой же вопрос мог возникнуть и у некоторых читателей, поэтому отвечу сразу: нет, это не сиюминутный интерес. На самом деле этот интерес сопровождает меня всю жизнь, а причина его кроется в моем детстве. Не буду вдаваться в подробности, но поверьте: я прекрасно знаю, что такое насилие. И знаю, что за последние 30 лет ситуация - по крайней мере, для жертвы - не изменилась настолько, чтобы женщины и дети, которых избивают дома, чувствовали, что о них заботится государство.

Вы не обязаны со мной соглашаться. Я знаю, что мы как страна прилагаем много усилий, но ситуация все еще остается плачевной, и статистика это отражает. По данным Евростата, Эстония входит в число стран с самым высоким уровнем насилия. Целых 41,2% эстонских женщин, которые когда-либо состояли в отношениях, в течение жизни подвергались физическому, психическому или сексуальному насилию.

А больший разрыв в оплате труда в Европейском союзе - это другая сторона медали: насилие по своей сути иерархично, как и более низкая оплата труда женщины по сравнению с ее коллегой-мужчиной.