Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ экстремистским

Решение о запрете вступает в силу немедленно, сообщил суд. Заседание проходило в закрытом режиме. На процесс допустили только представителей министерства юстиции РФ. Между тем в такой возможности отказали группе журналистов и правозащитников, которые специально для этого случая зарегистрировали движение под названием «Международное общественное движение ЛГБТ».

«Суд должен быть гласным и состязательным, а не тайным и односторонним!» - говорилось в пресс-релизе соучредителей организации, обнародованном после ее регистрации.

Онлайн-издание «Медиазона» пишет, что на рассмотрение иска у судьи Олега Нефедова ушло четыре часа. Журналисты находились в зале с трансляцией, в зал заседаний их пустили лишь на оглашение решения. Представители Минюста пришли в суд в медицинских масках и отказались общаться с прессой.

ЛГБТ-люди покидают Россию

Иск о признании ЛГБТ «экстремистской организацией» на территории России министерство юстиции подало в Верховный суд РФ 17 ноября. Группа правозащитных организаций обратилась к Верховному суду с просьбой отклонить этот иск, поскольку он нарушает ряд законов и противоречит Конституции РФ. «Невозможно назвать »общественным движением« группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно как, например, назвать »общественным движением« всех пенсионеров или людей определенного этноса», - объясняли в письме правозащитники.