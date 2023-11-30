Последняя попытка перед забастовкой: в пятницу состоится встреча сторон в споре о зарплате учителей

В пятницу министр образования Кристина Каллас, канцлер Кристи Винтер-Немвальтс и заместитель канцлера Лийна Пыльд, а также представители Союза работников образования Эстонии и Союза городов и волостей Эстонии встретятся с государственным примирителем по поводу спора о зарплатах учителей.
Работники сферы образования отмечают, что текущее правительство, сформированное партиями, весной получило мандат от народа на быстрое повышение зарплат учителей до уровня других работников с высшим образованием. Это было согласовано и в коалиционном соглашении, но позже от этого отказались, заявив, что в бюджете недостаточно средств.
Учителя предложили компромисс
«Мы предложили собственные решения, как выполнить это соглашение и обещание. Исходя из принципа, что мудрый уступает, мы в ходе переговоров о зарплатах с правительством предложили несколько вариантов компромисса. Мы даже предложили, чтобы рост зарплат в 2024 году был более скромным, если вместе с этим будет заключено коллективное соглашение, гарантирующее нормализацию зарплат учителей к 2027 году. Стабильная конкурентоспособность зарплат учителей позволила бы уделить больше внимания другим проблемам в сфере образования. Однако текущее предложение не содержит таких гарантий», - заявил председатель Союза работников образования Реэмо Вольтри.
В качестве компромисса работники сферы образования предложили повышение минимальной зарплаты учителей в 2024 году как минимум на восемь процентов; заключение коллективного соглашения на следующие четыре года, которое гарантирует ежегодное повышение минимальной зарплаты; сохранение связи зарплат учителей дошкольного образования с минимальной зарплатой и обеспечение необходимого дополнительного финансирования местных самоуправлений.
Предложение госпримирителя не было принято
Государственный примиритель предложил повысить минимальный заработную плату квалифицированным учителям на 4,3 процента и учителям без квалификации на 1,77 процента. По мнению Министерства образования, разное повышение минимальной зарплаты в следующем году невозможно, так как это потребует изменений в законе о начальном и среднем образовании, что является более длительным процессом и требует дополнительного финансирования из государственного бюджета. С предложением примирителя также не согласились учителя.
Госпримиритель также предложил начать переговоры между министерством, Союзом работников образования Эстонии, объединениями местных самоуправлений и руководителями частных школ, а также создать совместные рабочие группы. Это предложение приняла министр образования.
Министр образования хочет начать переговоры и договориться о долгосрочном плане по повышению зарплат учителей на 2025-2027 годы с местными самоуправлениями, представителями частных школ и профсоюзом учителей. На переговорах необходимо обсудить карьерную модель, сеть школ и финансирование зарплат учителей.
К началу 2024 года министерство собирается разработать модель карьерного роста учителей вместе с учетом нагрузки и шкалой зарплат. Модель карьерного роста создаст связь между профессиональным ростом учителя и дифференциацией зарплат. Также необходимо достичь соглашения с местными самоуправлениями по вопросу реформы школьной сети, где сохранятся школы с шестью классами, расположенные недалеко от дома, а ответственность за организацию обучения на уровне гимназии перейдет к государству.
Требующие более высоких зарплат учителя устроили предупредительную забастовку 10 ноября. В ней приняли участие как минимум 544 учебных заведения по всей Эстонии, из которых около 230 были детскими садами.
17 ноября председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри подтвердил, что у некоторых политиков до сих пор нет желания реализовать широкое общественное и партийное соглашение по повышению зарплат учителей, и учителя готовы к бессрочной забастовке.