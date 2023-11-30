Последняя попытка перед забастовкой: в пятницу состоится встреча сторон в споре о зарплате учителей

Госпримиритель также предложил начать переговоры между министерством, Союзом работников образования Эстонии, объединениями местных самоуправлений и руководителями частных школ, а также создать совместные рабочие группы. Это предложение приняла министр образования.

Министр образования хочет начать переговоры и договориться о долгосрочном плане по повышению зарплат учителей на 2025-2027 годы с местными самоуправлениями, представителями частных школ и профсоюзом учителей. На переговорах необходимо обсудить карьерную модель, сеть школ и финансирование зарплат учителей.

К началу 2024 года министерство собирается разработать модель карьерного роста учителей вместе с учетом нагрузки и шкалой зарплат. Модель карьерного роста создаст связь между профессиональным ростом учителя и дифференциацией зарплат. Также необходимо достичь соглашения с местными самоуправлениями по вопросу реформы школьной сети, где сохранятся школы с шестью классами, расположенные недалеко от дома, а ответственность за организацию обучения на уровне гимназии перейдет к государству.

Требующие более высоких зарплат учителя устроили предупредительную забастовку 10 ноября. В ней приняли участие как минимум 544 учебных заведения по всей Эстонии, из которых около 230 были детскими садами.

17 ноября председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри подтвердил, что у некоторых политиков до сих пор нет желания реализовать широкое общественное и партийное соглашение по повышению зарплат учителей, и учителя готовы к бессрочной забастовке.