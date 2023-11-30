ФОТО ⟩ Посылки придется подождать: фургон курьерской службы съехал в кювет

В четверг, 30 ноября, около 12:45 произошла авария недалеко от Рынгу в Тартумаа, где столкнулись фургон курьерской службы и легковой автомобиль.
Дорожно-транспортное происшествие произошло, когда молодая женщина, управлявшая фургоном курьерской службы, подъехала с второстепенной дороги к главной дороге, но из-за гололеда не смогла остановиться на перекрестке. Фургон занесло на главной дороге, и он врезался в Opel сзади, а затем съехал через дорогу в кювет.
Женщина средних лет, управлявшая Opel, в аварии не пострадала. Также не получила травм женщина, управлявшая фургоном. В обоих автомобилях не было пассажиров.