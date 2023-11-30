Баскетболист «Калев/Крамо», входящий в состав сборной Эстонии, получил серьезнейшую травму

Во вторник член сборной Эстонии по баскетболу и игрок «Калев/Крамо» Хуго Тоом получил серьезную травму в матче эстонско-латвийской баскетбольной лиги Paf против рижского VEF. Спортсмену придется завершить сезон уже в ноябре.
«Тоом получил травму во вторник в игре против рижского VEF, и, к сожалению, сообщаем, что это разрыв передней крестообразной связки колена. В этом сезоне мы не увидим Тоома на поле», - сообщил «Калев/Крамо».
В четверг баскетболисту была сделана операция. Теперь его ожидает длительный восстановительный период.
«Мы всем клубом желаем Хуго скорейшего восстановления и всячески поддерживаем его», - добавили игроки.
Для 21-летнего Тоома это вторая серьезная травма колена в карьере. Осенью 2021 года он получил серьезную травму колена, из-за которой нападающий был вынужден покинуть площадку на десять месяцев.