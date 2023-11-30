Баскетболист «Калев/Крамо», входящий в состав сборной Эстонии, получил серьезнейшую травму

«Тоом получил травму во вторник в игре против рижского VEF, и, к сожалению, сообщаем, что это разрыв передней крестообразной связки колена. В этом сезоне мы не увидим Тоома на поле», - сообщил «Калев/Крамо».

В четверг баскетболисту была сделана операция. Теперь его ожидает длительный восстановительный период.

«Мы всем клубом желаем Хуго скорейшего восстановления и всячески поддерживаем его», - добавили игроки.