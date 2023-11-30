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«Манчестер Юнайтед» нарушил 145-летнюю традицию

rus.postimees.ee
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Впервые за свою историю футболисты "Манчестер Юнайтед" вышли на поле в таком цветовом сочетании.
Впервые за свою историю футболисты "Манчестер Юнайтед" вышли на поле в таком цветовом сочетании. Фото: YASIN AKGUL

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» нарушил очень давнюю традицию, выйдя в среду вечером в красных шортах и белых футболках на матч Лиги чемпионов против «Галатасарая» в Стамбуле. В таком цветовом сочетании «красные дьяволы» еще никогда не выходили на поле.

Впервые за свою 145-летнюю историю «Юнайтед» вышел на игру в белых футболках и красных шортах. Красные шорты надели впервые за 66 лет. Но игроки «Юнайтед» никогда не носили комплект в таком сочетании.

В среду вечером «Юнайтед» представил свою седьмую цветовую комбинацию в сезоне. К сожалению, победы это им не принесло, поскольку матч с «Галатасараем» завершился вничью, 3:3. Более того, выход «Юнайтед» из группового этапа сложен. В последнем туре им предстоит обыграть дома лидера группы, «Баварию», и надеяться, что «Галатасарай» не обыграет «Копенгаген».

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