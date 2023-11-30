Почтальон, утопающий в снегу, просит людей о помощи

Также Райг, судя по следам, отметил, что люди за почтой тоже идут по снегу, вместо того чтобы воспользоваться лопатой для снега. Он привел в пример частные дома, расположенные в Пайкузе вдоль Пайдеского шоссе, где почтовые ящики находятся в десяти-пятнадцати метрах от дороги. «У кого почтовый ящик на воротах, у кого он на дереве. Я там постоянно утопал в снегу, потому что дорожки не было», – рассказал Райг, которому в первый снежный день потребовалось на обход на час больше, чем обычно.

Райгу не доводилось слышать о том, что его клиенты рассердились бы из-за задержки. Только одна женщина, вышедшая из дома, сказала почтальону, что хотела бы получить газету раньше. «Она сказала, что хочет получать газету в пять часов. Обычно я людей не вижу, очень редко, если только кто-то выходит гулять с собакой», – рассказал почтальон.

Необходимость пробираться к почтовым ящикам, окруженным сугробами, утомляет почтальона, и поэтому он позже добирается до последних клиентов. Фото: Eesti Post

На основании рассказов опытных коллег, он боится, что худшее еще впереди. «Люди, проработавшие дольше, предупреждали, что это только начало: "ты еще только начинаешь лазить по сугробам!"» – сказал он. Райг призывает людей расчищать от снега дорожку, ведущую к почтовому ящику.

Вокруг почтовых ящиков также необходимо бороться с оледенением.