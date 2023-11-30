Почтальон, утопающий в снегу, просит людей о помощи

Куно Райг, который начал работать почтальоном в мае, на прошлой неделе прошел крещение снегом, когда он в четыре часа утра делал обход своего участка в Пайкузе и Сельяметса, где ему приходилось заполнять почтовые ящики, иногда утопая по щиколотку в снегу.
Райг, достигший пенсионного возраста, по будням просыпается в два часа утра и сразу включает кофейную машину. «Ранний подъем для меня не проблема, по первому же сигналу я - раз! И выбрался из постели, – он не видит ничего примечательного в том, чтобы подняться до петухов и рассвета. – Я не смотрю "Актуальную камеру", потому что ложусь спать в девять».
Выпив кофе и немного перекусив, он едет на улицу Папинийду в Пярну в центр Omniva, где, прежде всего, поступившие газеты нужно отсортировать и отметить на них адрес. Ко времени, когда начинается доставка почты, около четырех часов, Райг, который на тот момент действует уже два часа, совершенно бодрый.
Из-за выпавшего на прошлой неделе снега его машина первой оставляла следы на второстепенных дорогах. «Пайдеское шоссе, конечно, было очищено. Ну, более-менее», – вспоминал Райг и хвалил, что машина способна проехать везде. На всякий случай, в машине была лопата для снега, но пускать ее в ход не было необходимости.
Я понимаю, если в первый же день снег еще не убран.
Куно Райг, почтальон
«Есть проблемы с доступом к почтовым ящикам. Я понимаю, если в первый же день снег еще не убран. Но во многих местах в последующие дни было видно, что машина выезжала со двора. А то, как мне добираться до почтового ящика, это чужая забота. В некоторых местах дорожку до почтового ящика расчистили, но очень уж редко такое встречается», – пожаловался почтальон, обслуживающий административный район Пайкузе.
Также Райг, судя по следам, отметил, что люди за почтой тоже идут по снегу, вместо того чтобы воспользоваться лопатой для снега. Он привел в пример частные дома, расположенные в Пайкузе вдоль Пайдеского шоссе, где почтовые ящики находятся в десяти-пятнадцати метрах от дороги. «У кого почтовый ящик на воротах, у кого он на дереве. Я там постоянно утопал в снегу, потому что дорожки не было», – рассказал Райг, которому в первый снежный день потребовалось на обход на час больше, чем обычно.
Райгу не доводилось слышать о том, что его клиенты рассердились бы из-за задержки. Только одна женщина, вышедшая из дома, сказала почтальону, что хотела бы получить газету раньше. «Она сказала, что хочет получать газету в пять часов. Обычно я людей не вижу, очень редко, если только кто-то выходит гулять с собакой», – рассказал почтальон.
На основании рассказов опытных коллег, он боится, что худшее еще впереди. «Люди, проработавшие дольше, предупреждали, что это только начало: "ты еще только начинаешь лазить по сугробам!"» – сказал он. Райг призывает людей расчищать от снега дорожку, ведущую к почтовому ящику.
Вокруг почтовых ящиков также необходимо бороться с оледенением.
Руководитель курьерского канала доставки и почтовых учреждений Omniva Реэт Паюс заявила, что серьезных сбоев в доставке почты в Пярнумаа из-за дорожных условий до сих пор не было. Однако они могут произойти, если из-за сильных штормов с сильным снегопадом заметет меньшие дороги, и проехать по ним станет невозможно. «В этом случае мы храним посылки и газеты клиентов в сетевом пункте и доставляем их клиентам как можно скорее», – пояснила Паюс.
Почтовая компания тесно сотрудничает с местным самоуправлением. «Мы немедленно сообщаем, если дорожные условия значительно ухудшаются из-за погодных условий», – сказала Паюс.
По словам представителя Omniva, невозможно оценить, насколько увеличивается время работы курьеров при заснеженных дорогах. «Если дорожные условия плохие, наши почтовые курьеры выбирают скорость движения в соответствии с дорожными условиями. В зависимости от этого, рабочий день иногда может оказаться немного длиннее, – признала Паюс и заявила, что в ноябре плохие дорожные условия несколько раз мешали доставке. – Скорее, это затрагивает сельские районы».
Паюс также слышала, что почтовым курьерам приходилось прокладывать путь к почтовому ящику, засыпанному снежными сугробами. Она советует следить за чистотой снега не только вокруг почтового ящика, но и на его поверхности.
С приходом зимы увеличивается и количество случаев, когда наши сотрудники поскальзываются и падают, некоторые из этих случаев, к сожалению, заканчиваются переломами костей.
Дагмар Силлар, региональный менеджер Omniva
Дагмар Силлар, региональный менеджер Omniva, подчеркнула, что, помимо уборки снега, необходимо также бороться с оледенением. «С приходом зимы увеличивается и количество случаев, когда наши сотрудники поскальзываются и падают, некоторые из этих случаев, к сожалению, заканчиваются переломами костей, – сказала региональный менеджер. – К счастью, в городе Пярну есть очень отважные читатели газет, которые уже около четырех утра встречают нашего курьера, расчищая снег вокруг почтового ящика».