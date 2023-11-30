ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ ⟩ Не продавай свою машину сейчас, подожди до весны!

Время, необходимое для продажи автомобиля, зависит от множества факторов, таких как тип транспортного средства, его местонахождение и текущая ситуация на рынке. Но выбор правильного времени года тоже может помочь продать автомобиль быстрее. Компания carVertical поделилась советами о том, как выбрать лучшее время для продажи автомобиля и получить большую цену.
Водителям не стоит спешить выставлять свои автомобили на продажу в холодное время года, считают эксперты. Это подтверждает и статистика. Выгоднее всего продавать автомобиль в марте (люди запрашивают 8,2% годовых отчетов об истории автомобиля, генерируемых carVertical), апреле (8,4%) или мае (8,5%), что говорит о том, что весной спрос выше, чем в холодные месяцы.
Многие люди, планирующие покупку автомобиля, обычно откладывают решение до теплых месяцев, чтобы не ездить в сложных зимних условиях.
«Весной легче водить машину, потому что дни длиннее и меньше опасностей, таких как мокрые или заснеженные дороги. Начинающие водители обычно предпочитают водить в более безопасных условиях, что влияет на спрос», - объясняет Матас Бузелис, автомобильный эксперт и менеджер по связям с общественностью компании carVertical.
Конец лета и начало осени - также хорошее время для продажи автомобиля. По данным компании, август (9,1%) и сентябрь (8,9%) - это месяцы с наибольшим количеством покупателей, приобретающих отчеты об истории carVertical. Это неудивительно, ведь некоторые водители стремятся приобрести автомобиль перед началом зимнего сезона.
Правильный выбор времени имеет решающее значение
Правильный выбор периода продажи автомобиля поможет вам быстрее продать его и получить больше денег. Когда спрос ниже, продавцы часто вынуждены торговаться и снижать цену.
Кабриолеты бывает очень сложно продать в середине зимы, так как эти автомобили чаще привлекают покупателей весной и летом. А внедорожники и полноприводные автомобили пользуются постоянным спросом зимой, поскольку покупатели часто ищут более безопасный автомобиль с хорошим сцеплением с дорогой.
«Это может быть подходящее время для покупки автомобиля, но не идеальное для его продажи. Сезонный спрос часто может склонить чашу весов переговоров в пользу покупателя, поскольку некоторые автомобили могут потребовать дополнительного обслуживания и расходов в зимние месяцы», - объясняет Бузелис.
Люди откладывают крупные покупки на время праздников
Худшие месяцы для продажи автомобиля - декабрь и январь. Поскольку многие люди экономят деньги на предстоящих праздниках, они откладывают крупные покупки. После праздничного периода большинству людей нужно время, чтобы прийти в себя и снова начать экономить, что приводит к уменьшению количества предложений на рынке подержанных автомобилей.
Экономическая ситуация также оказывает сильное влияние на доверие потребителей. Люди откладывают крупные покупки, такие как недвижимость и автомобили, в периоды рецессии, инфляции или другой экономической неопределенности.
По данным carVertical, только 7,6% ежегодных техосмотров автомобилей проводятся в декабре. Однако Бузелис отмечает, что подержанный автомобиль в хорошем состоянии и с хорошей историей все еще можно быстро продать, поскольку спрос на них высок как никогда.