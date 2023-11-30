ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ ⟩ Не продавай свою машину сейчас, подожди до весны!

Водителям не стоит спешить выставлять свои автомобили на продажу в холодное время года, считают эксперты. Это подтверждает и статистика. Выгоднее всего продавать автомобиль в марте (люди запрашивают 8,2% годовых отчетов об истории автомобиля, генерируемых carVertical), апреле (8,4%) или мае (8,5%), что говорит о том, что весной спрос выше, чем в холодные месяцы.

Многие люди, планирующие покупку автомобиля, обычно откладывают решение до теплых месяцев, чтобы не ездить в сложных зимних условиях.

«Весной легче водить машину, потому что дни длиннее и меньше опасностей, таких как мокрые или заснеженные дороги. Начинающие водители обычно предпочитают водить в более безопасных условиях, что влияет на спрос», - объясняет Матас Бузелис, автомобильный эксперт и менеджер по связям с общественностью компании carVertical.

Конец лета и начало осени - также хорошее время для продажи автомобиля. По данным компании, август (9,1%) и сентябрь (8,9%) - это месяцы с наибольшим количеством покупателей, приобретающих отчеты об истории carVertical. Это неудивительно, ведь некоторые водители стремятся приобрести автомобиль перед началом зимнего сезона.

Правильный выбор времени имеет решающее значение

Правильный выбор периода продажи автомобиля поможет вам быстрее продать его и получить больше денег. Когда спрос ниже, продавцы часто вынуждены торговаться и снижать цену.