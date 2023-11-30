Верховный суд РФ запретил «движение ЛГБТ». Что ждет квир-людей в России?

«Это универсальный инструмент, - подчеркивает Верховский. - [ЛГБТ-инициативы] напризнавали иностранными агентами, целую прорву. Они от этого не исчезли, как-то не перевелись. А бороться-то надо. У нас же идеологическая повестка никуда не девается. И поэтому применяется следующее, более сильное средство».

Российским властям все время нужно вытаскивать на повестку тему квир-людей, чтобы демонстрировать заявленную борьбу с «коллективным Западом», соглашается Ксения Михайлова. Еще летом, когда в Госдуме принимался закон о полном запрете «гей-пропаганды», депутаты прямо говорили, что этот закон поможет России победить в войне с Украиной, так как направлен на борьбу с «западными ценностями».

Михайлова называет усиление преследования квир-людей в России «законом развития авторитаризма»: «Это переломный момент в функционировании авторитарного, стремящегося к тоталитарному, государства, когда ему необходимо взять все под контроль. И это идет единым пакетом со взятием под контроль вопроса абортов и вообще вопроса семейных отношений, вне зависимости от сексуальной ориентации».

Карина говорит, что ситуация с нарастающим государственным давлением на квир-людей в России напоминает ей учебники по клинической психологии. «То, что делают люди, которые всем этим рулят, - это не про логику совсем, не про людей. Это про мой контроль и про то, как я удерживаю власть».