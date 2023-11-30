СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Очередной штраф за георгиевскую ленту, ограбление магазина, загоревшийся автомобиль на Лаагна-теэ

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

29 ноября пограничники обнаружили в бардачке автомобиля с финскими номерами, прибывшего в пункт пропуска Нарва, георгиевскую ленточку. Внимание водителя было обращено на то, что в Эстонии такая символика запрещена. Человек добровольно сдал ленточку и продолжил свой путь в Эстонию.

29 ноября пограничники обнаружили георгиевскую ленточку на солнцезащитном козырьке в кабине грузового автомобиля с финскими номерами, прибывшего на пограничный пункт Нарва. Внимание водителя было обращено на то, что подобные знаки отличия запрещены в Эстонии. За это правонарушение он был оштрафован на 400 евро, сдал ленточку и получил разрешение на въезд в Эстонию.

29 ноября гражданин Италии, выезжавший из Эстонии, был проверен на пограничном пункте «Нарва-1», где при проверке его документов выяснилось, что водительское удостоверение поддельное. Документ был изъят, наложен штраф в размере 200 евро, и мужчине разрешили въезд в Россию.