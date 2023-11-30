Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил об очередном штрафе за георгиевскую ленточку на пограничном пункте и об ограблении магазина в волости Тюри (Ярвамаа). Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшимся легковом автомобиле на на Лаагна-теэ и ДТП на Нарвском шоссе в Таллинне.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Очередной штраф за георгиевскую ленту, ограбление магазина, загоревшийся автомобиль на Лаагна-теэ
Насилие
29 ноября поступило сообщение, что на Мустамяэ-теэ в Кристийне неизвестный избил 26-летнюю женщину.
29 ноября поступило сообщение, что 46-летний мужчина избил свою 50-летнюю сожительницу в многоквартирном доме на улице Вирби в Ласнамяэ. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
29 ноября в полицию поступило сообщение, что двое молодых людей угрожали 48-летней женщине в торговом центре в Кохтла-Ярве.
29 ноября в полицию поступило сообщение, что в квартире в Хаапсалу 40-летний мужчина избил свою 45-летнюю сожительницу во время совместного употребления алкоголя.
29 ноября в полицию поступило сообщение, что 19-летний юноша избил своего 62-летнего знакомого в частном доме в волости Пыхья-Пярнумаа. Нападавший был задержан полицией в качестве подозреваемого в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
30 ноября в полицию поступило сообщение, что в период с 24 по 27 ноября из камеры хранения велосипедов в одном из торговых центров Тарту был украден велосипед Scott. Ущерб составил 1250 евро.
29 ноября было возбуждено уголовное дело по факту кражи белого iPhone 12 на улице Вестервалли в Нарве. Ущерб от кражи составил 634 евро.
28 ноября в полицию поступило сообщение, что в магазин в деревне Кабала волости Тюри (Ярвамаа) было совершено проникновение и похищены алкогольные и табачные изделия. Ущерб расследуется.
29 ноября в полицию поступило сообщение, что две недели назад в частный дом на улице Раху в поселке Вяндра волости Пыхья-Пярнумаа, было совершено проникновение: из гаража украли сварочный аппарат, а из дома - две бутылки спиртного. Ущерб составил 4 120 евро.
29 ноября в полицию поступило сообщение о краже алюминиевых пресс-форм территории склада на земельном участке на Рижском шоссе в поселке Выйсте волости Хяэдемеэсте. Ущерб составил 2 000 евро.
Мошенничество
Вчера, 29 ноября, в полицию обратился 43-летний мужчина, который недавно увидел на Facebook рекламу Tesla, предлагающую заработать на бирже. Мужчина оставил свои контактные данные на сайте и вскоре получил звонок от человека, который проинструктировал его о необходимости зарегистрироваться на торговой платформе squiresfinancesltd.trade. Жертве также помогли сделать первый депозит. Мужчина совершил несколько переводов, а когда захотел вывести прибыль, не смог сделать это самостоятельно и был вынужден совершить дополнительные платежи. Ущерб от мошенничества составил 22 435 евро.
29 ноября было возбуждено уголовное дело после того, как 34-летний мужчина, проживающий в Нарве, стал жертвой мошенничества. Мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, который перевел звонок на якобы сотрудника банка. Он попросил мужчину скачать на телефон приложение AnyDesk, создать страховой счет и перевести деньги. Позже мужчина обнаружил, что его деньги были переведены на другой счет. Ущерб от мошенничества составил 5 000 евро.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 39 граждан Молдовы, одного гражданина России и одного гражданина Израиля.
Также за минувшие сутки на юго-восточных пунктах пропуска пограничники не пустили в Эстонию одного гражданина Молдовы и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
29 ноября пограничники обнаружили в бардачке автомобиля с финскими номерами, прибывшего в пункт пропуска Нарва, георгиевскую ленточку. Внимание водителя было обращено на то, что в Эстонии такая символика запрещена. Человек добровольно сдал ленточку и продолжил свой путь в Эстонию.
29 ноября пограничники обнаружили георгиевскую ленточку на солнцезащитном козырьке в кабине грузового автомобиля с финскими номерами, прибывшего на пограничный пункт Нарва. Внимание водителя было обращено на то, что подобные знаки отличия запрещены в Эстонии. За это правонарушение он был оштрафован на 400 евро, сдал ленточку и получил разрешение на въезд в Эстонию.
29 ноября гражданин Италии, выезжавший из Эстонии, был проверен на пограничном пункте «Нарва-1», где при проверке его документов выяснилось, что водительское удостоверение поддельное. Документ был изъят, наложен штраф в размере 200 евро, и мужчине разрешили въезд в Россию.
29 ноября в пункте пропуска «Нарва-1» был проверен фургон, в котором был обнаружен договор купли-продажи снегохода. Проверка документов показала, что подпись на договоре купли-продажи была подделана. Договор купли-продажи был изъят. Лицо было возвращено в Эстонию, и в дальнейшем с ним будет разбираться Налогово-таможенный департамент.
Пожары
29 ноября в 15:51 спасатели выехали в Ласнамяэ на Лаагна-теэ, откуда поступило сообщение о загоревшимся легковом автомобиле. Пламя вырывалось из-под капота, и владелец начал самостоятельно тушить огонь снегом и огнетушителем. Спасатели Ласнамяэ прибыли в 15:57 и потушили огонь струей воды к 16:17.
29 ноября в 18:44 спасатели выехали на Уусталу-теэ в деревню Кулли волости Раазику, где загорелся сарай частного дома. Хозяин вернулся из города и обнаружил, что постройка полностью охвачена огнем. Спасатели прибыли в 18:56 и приступили к тушению сарая и локализации пожара, чтобы защитить соседнее здание. К 19:37 пожар был локализован, а к 20.39 потушен. В ходе общения с хозяином выяснилось, что утром сарай отапливался печью, а вечером дрова переносились в теплую печь для сушки.
30 ноября в 07:02 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании микроавтобуса на Лыосильма-теэ в деревне Вяэна-Йыэсуу волости Харку. Из-под капота было видно открытое пламя, и люди начали самостоятельно тушить машину. Спасатели-добровольцы Мурасте прибыли на место происшествия в 07:20 и к 07:54 потушили пожар с помощью водяной струи.
ДТП
29 ноября в 17:03 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Нарвском шоссе в Ласнамяэ произошло столкновение двух автомобилей. В результате столкновения из одного автомобиля начал исходить дым. Спасатели Ласнамяэ были на месте происшествия в 17:11 и сняли клеммы аккумуляторов с автомобилей, чтобы исключить риск воспламенения. Скорая помощь осмотрела участников столкновения на месте, а полиция продолжила разбираться с инцидентом.
29 ноября в 11:32 спасатели выехали на место происшествия в деревню Мамасте волости Пыльва, где столкнулись три автомобилями. Спасатели ликвидировали очаг возгорания. Никто из людей серьезно не пострадал.
Прочее
29 ноября в 14:34 спасатели заметили рыбака на большом пруду Кадастику в Нарве. Спасатели отозвали мужчину со льда пруда и объяснили, что с 23 ноября на всей территории Эстонии запрещено выходить на лед во внутренних водоемах.
29 ноября в 21:19 житель местного дома престарелых в деревне Кодиярве волости Камбья отправился на озеро, чтобы опробовать лед, но он начал трескаться, и в нескольких сотнях метров от берега его нога немного провалилась под лед. К счастью, он успел позвать на помощь по телефону и не провалился под лед полностью. Спасатели в специальном снаряжении доставили пострадавшего на берег с помощью плавучей спасательной доски.