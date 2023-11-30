ФОТО ⟩ Столкнулись два грузовика, микроавтобус и фургон: на шоссе Таллинн-Тарту произошло серьезное ДТП

В результате аварии, которая произошла в промежутке 131 и 132 километра шоссе Таллинн-Тарту, водитель одного из грузовиков получил серьезные травмы, медики оказывают ему и другим участникам аварии первую помощь.

Когда навстречу выехал грузовик Man, водитель Mercedes не смог безопасно завершить маневр и зацепил Toyota, в результате чего последний потерял контроль над автомобилем. Таким образом, фургон Toyota оказался поперек дороги и получил удар в бок от грузовика, после чего вылетел в дорожное ограждение. Неясно, каким образом в аварию был вовлечен еще один грузовик.

Все участники аварии избежали серьезных травм. Однако движение в обоих направлениях было закрыто около часа, поскольку как фургон Toyota, так и грузовик Man требовали эвакуации. Движение было восстановлено в 17:50.