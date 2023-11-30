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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия представила новый вид оружия, которое будет представлять нешуточную угрозу для Украины

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Штурмовая группа Edelweiss. 23 ноября 2023 года, Донецк.
Штурмовая группа Edelweiss. 23 ноября 2023 года, Донецк. Фото: Shandyba Mykyta / AP
  • По мнению финнов, отношения с Россией в прежнем виде восстановлены не будут
  • На фронтах по мере улучшения погодных условий число атак русской армии возросло

Российские новостные каналы вчера показали, что разработка их беспилотного морского дрона близится к завершению, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Под влиянием импульса, посланного войной в Украине, среди прочего, было закрыто генеральное консульство России в финском городе Турку. Сейчас правительство города Турку планирует снести здание, где располагалось консульство, и построить на его месте что-то другое. Этот случай следует рассматривать как подтверждение того, что, по мнению финнов, в будущем в город Турку не вернется Россия вместе со своим генконсульством, то есть, по мнению финнов, отношения не будут восстановлены в прежнем виде.

Финляндия также закрывает и последний из до сих пор открытых пограничный пункт из-за продолжающегося миграционного давления со стороны России, и отныне граница между Финляндией и Россией полностью закрыта. Первоначально до 13 декабря, когда правительство снова решит, с каким пограничным режимом жить дальше. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отдельно подчеркнул, что организуемое Россией миграционное давление на Финляндию недопустимо. Можно предположить, что Россия больше не захочет продолжать эту игру слишком долго, поскольку ей необходимо избежать длительного полного закрытия финской границы.

Здесь действует то же самое, что и в случае с консульством в Турку – если что-то основательно испортится, отношения в прежнем виде какое-то время будут невозможны, а граница останется менее открытой, чем была раньше. Как только Финляндия полностью адаптируется к сокращению экономического взаимодействия с Россией, восстановить мотивацию финнов будет очень сложно. Однако для России важно сообщение с Финляндией и через нее.

Облако дыма в Севастополе после ракетного удара Украины.
Облако дыма в Севастополе после ракетного удара Украины. Фото: ВИКТОРИЯ СУКОННИКОВА / ZUMA PRESS

Над Черным морем сгущаются тучи

Российские новостные каналы вчера сообщили, что разработка их беспилотного морского дрона близится к завершению. Сообщалось, что первые экземпляры будут переданы Министерству обороны в конце этого года. Поскольку Украина не использует активно более крупные суда на море, можно сказать, что России эта новость нужна больше, чем сам морской беспилотник. Однако если Россия сможет успешно применить такой тип оружия, ситуация для украинских портов станет гораздо опаснее.

Вчера Россия разместила в Черном море военные корабли, способные нести крылатые ракеты «Калибр», впервые после успешных атак Украины на Севастополь. Кроме того, над Черным морем часто летает российский истребитель МИГ-31, несущий широко разрекламированные ракеты типа «Кинжал».

Создание подобной угрозы является попыткой подточить боеготовность Украины, хотя крупных ракетных ударов с этих платформ пока не было. Поскольку мировые средства массовой информации растиражировали большие ожидания массированных российских ракетных ударов по Украине в зимний период, Россия использует эту ситуацию для поддержания постоянного тревожного опасности на юге.

Россия еще только старается определить возможности противовоздушной обороны Украины и пытается истощить их ударами беспилотников.

Атаки с воздуха по-прежнему наносятся иранскими беспилотниками. Вчера в направлении Украины был запущен 21 беспилотник, а также три крылатые ракеты Х-59. Под удар попали южные области Украины. ПВО Украины уничтожили все беспилотники и две ракеты, третья упала на пустырь.

Можно предположить, что Россия все еще пытается выявить возможности противовоздушной обороны Украины и пытается истощить их атаками беспилотников. В это же время в прошлом году на протяжении нескольких недель осуществлялись масштабные ракетные удары по украинской инфраструктуре. В настоящее время запас ракет явно значительно меньше, и подготовительный этап затянулся на более долгое время.

Украинская разведка недавно сообщила, что, по их данным, Иран пока не согласился продавать России свои баллистические ракеты, которые последней понадобятся для ударов по Украине из-за отсутствия у нее ракет. В ситуации, когда Иран связан с атаками на Израиль, такая сделка невозможна.

Русские нажимают

На фронтах по мере улучшения погодных условий количество атак русской армии несколько возросло.

В направлении Сватово и Северодонецка российские части организовали около десятка попыток наступления в северной и центральной части линии фронта, но ничего не добились.

Попытки наступления русских были очень активными в районе Бахмута, но информации об изменениях на линии фронта нет.

Российская армия вчера также была очень активна в Донецкой области, и количество наступательных мероприятий под Авдеевкой и Марьинкой было одним из самых больших. В промышленной зоне на окраине Авдеевки линия фронта стали больше колебаться, но особых успехов российская армия не добилась.

На южном фронте атаки ни одной из сторон также не принесли серьезных изменений. Ситуация на восточном берегу Днепра также остается неизменной. Российская армия пока не смогла сгруппироваться для крупных наступлений на позиции украинской армии.

Газа

Хотя израильская армия вчера сообщила о некоторых инцидентах в секторе Газа как о нарушениях режима прекращения огня, крупный конфликт снова не вспыхнул, и следующая передача заложников Израилю состоялась вечером. Израиль продолжает ограниченные операции на Западном Берегу, но на других направлениях в целом стало тихо.

Израиль находится под давлением с целью продлить перемирие. Израиль хотел бы в первую очередь освободить несовершеннолетних и женщин из заложников. ХАМАС, конечно, воспринимает это не как гуманитарную цель, а как слабость Израиля, и пытается усложнить процесс. Посмотрим, состоится ли запланированное на сегодня освобождение заложников, если режим прекращения огня не будет продлен.

Космические фотографии Северной Кореи

Северная Корея объявила, что спутник-шпион, запущенный ею в космос, передал изображения Белого дома и Пентагона. В Пентагоне это с юмором прокомментировали, заявив, что в Интернете есть массовые изображения обоих объектов.

Несколько инфантильная медийная кампания Северной Кореи говорит, с одной стороны, о специфическом культурном бэкграунде страны. С другой стороны, Северная Корея хочет развернуть кампанию влияния, будто бы она вскоре сможет атаковать важные цели на территории США.

Из-за корейского разведывательного спутника ситуация на полуострове между двумя корейскими странами стала несколько напряженной, и обе страны разместили более тяжелую военную технику ближе к линии границы. Тем не менее, нет никаких оснований предполагать, что Северная Корея была бы заинтересована в начале реальных военных действий.

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