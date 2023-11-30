ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия представила новый вид оружия, которое будет представлять нешуточную угрозу для Украины

Можно предположить, что Россия все еще пытается выявить возможности противовоздушной обороны Украины и пытается истощить их атаками беспилотников. В это же время в прошлом году на протяжении нескольких недель осуществлялись масштабные ракетные удары по украинской инфраструктуре. В настоящее время запас ракет явно значительно меньше, и подготовительный этап затянулся на более долгое время.

Украинская разведка недавно сообщила, что, по их данным, Иран пока не согласился продавать России свои баллистические ракеты, которые последней понадобятся для ударов по Украине из-за отсутствия у нее ракет. В ситуации, когда Иран связан с атаками на Израиль, такая сделка невозможна.

Русские нажимают

На фронтах по мере улучшения погодных условий количество атак русской армии несколько возросло.

– В направлении Сватово и Северодонецка российские части организовали около десятка попыток наступления в северной и центральной части линии фронта, но ничего не добились.

– Попытки наступления русских были очень активными в районе Бахмута, но информации об изменениях на линии фронта нет.

– Российская армия вчера также была очень активна в Донецкой области, и количество наступательных мероприятий под Авдеевкой и Марьинкой было одним из самых больших. В промышленной зоне на окраине Авдеевки линия фронта стали больше колебаться, но особых успехов российская армия не добилась.