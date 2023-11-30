ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия представила новый вид оружия, которое будет представлять нешуточную угрозу для Украины

Газа
Хотя израильская армия вчера сообщила о некоторых инцидентах в секторе Газа как о нарушениях режима прекращения огня, крупный конфликт снова не вспыхнул, и следующая передача заложников Израилю состоялась вечером. Израиль продолжает ограниченные операции на Западном Берегу, но на других направлениях в целом стало тихо.
Израиль находится под давлением с целью продлить перемирие. Израиль хотел бы в первую очередь освободить несовершеннолетних и женщин из заложников. ХАМАС, конечно, воспринимает это не как гуманитарную цель, а как слабость Израиля, и пытается усложнить процесс. Посмотрим, состоится ли запланированное на сегодня освобождение заложников, если режим прекращения огня не будет продлен.
Космические фотографии Северной Кореи
Северная Корея объявила, что спутник-шпион, запущенный ею в космос, передал изображения Белого дома и Пентагона. В Пентагоне это с юмором прокомментировали, заявив, что в Интернете есть массовые изображения обоих объектов.
Несколько инфантильная медийная кампания Северной Кореи говорит, с одной стороны, о специфическом культурном бэкграунде страны. С другой стороны, Северная Корея хочет развернуть кампанию влияния, будто бы она вскоре сможет атаковать важные цели на территории США.
Из-за корейского разведывательного спутника ситуация на полуострове между двумя корейскими странами стала несколько напряженной, и обе страны разместили более тяжелую военную технику ближе к линии границы. Тем не менее, нет никаких оснований предполагать, что Северная Корея была бы заинтересована в начале реальных военных действий.