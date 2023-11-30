Виновник аварии с двумя погибшими был в состоянии сильного алкогольного опьянения

Всех трех пассажиров с места аварии доставили в разные больницы в соответствии с тяжестью их травм. Эти мужчины могут отмечать свой второй день рождения.

Двух погибших сначала отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, то есть уровень алкоголя в крови превышал 1,5 промилле. При таком уровне опьянения полиция всегда возбуждает уголовное дело. Поскольку в ходе расследования выяснилось, что возможный виновник преступления умер в результате аварии, дальнейшие ресурсоемкие экспертизы для выяснения обстоятельств не проводились. Поэтому неизвестно, как долго длился роковой полет в воздухе и насколько сильным было опьянение остальных мужчин.