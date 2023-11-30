Певец группы The Pogues и автор хита Fairytale of New York Шейн Макгоуэн скончался в возрасте 65 лет

Автору известных хитов, в частности песни 1988 года Fairytale of New York и A Pair of Brown Eyes, уже некоторое время нездоровилось.

У Макгоуэна также были проблемы с наркотиками и алкоголем.

Жена певца Виктория Мэри Кларк на своей странице в Instagram написала: «Я не знаю, как это сказать, поэтому я просто скажу. Шейн… ушел, чтобы быть с Иисусом и Марией и своей прекрасной матерью Терезой».

«Он всегда будет светом, который я держу перед собой, мерилом моих мечтаний и любовью всей моей жизни, самой прекрасной душой и прекрасным ангелом, солнцем и луной, началом и концом всего, что мне дорого», - сказала Виктория Мэри Кларк.

В заявлении пресс-секретаря Макгоуэна говорится, что он «мирно скончался в 3.30 утра 30 ноября, его жена и сестра были с ним рядом».

22 ноября Кларк сообщила, что Макгоуэн выписался из больницы, а через несколько дней написала, что они отпраздновали годовщину свадьбы и благодарны за то, что «все еще живы».

Shane got out of the hospital! We are deeply and eternally grateful to all of the doctors and nurses and staff at St Vincent’s it’s the best ! And special thanks to Tom Creagh and Brian Corscadden for your help ⁦@ShaneMacGowan⁩ ⁦@poguesofficial⁩ pic.twitter.com/ciEhB1NcRU — @victoriamary (@Victoriamary) November 22, 2023