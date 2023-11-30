Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 30 ноября: будут ли сокращать социальные пособия, почему нужно доакзывать степень нетрудоспособности, экскурия по закулисью театра «Эстония» и душевный концерт песен о любви
Сегодня в выпуске:
- Неосторожное высказывание Каи Каллас породило слухи о возможном сокращении времени выплаты родительского пособия. Как будет меняться система социальных выплат в Эстонии и другие темы пресс-конференци правительства - в нашем репортаже
- Это важно: с нового года работающие жители страны могут получить право на дополнительный еженедельный отдых; украинские СМИ утверждают, что взрыв на железной дороге между Россией и Китаем организвала Служба безопасности украины; закрытие КПП в Финляндии увеличило трафик на эстонской границе
- Как инвалид может стать вновь трудоспособным по бумагам? Почему в нашей стране приходится постоянно доказывать степень своего недуга и как жители Эстонии с этим справляются?
- Театр «Эстония» - колыбель эстонской культуры, а его здание - одно их архитектурных украшений столицы. Наш корреспондент побывала на еженедельной экскурсии по закулисью театра, чтобы узнать то, о чем и не догадываются обычные зрители оперы и балета.
- Это интересно: любимые персонажи мультфильмов взмыли в воздух; 12 миллионов светодиодных лампочек осветят Мадрид на Рождество; ученые приступили к изучению грунта с астероида Бенну
- Что может согреть холодным зимним вечером? Конечно, песни о любви! Наш корреспондент отправилась на концерт местной певицы Лоры Фебруари, на котором исполнила любимые всеми лирические композиции.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 30 ноября.