«Новости в 7» за 30 ноября: будут ли сокращать социальные пособия, почему нужно доакзывать степень нетрудоспособности, экскурия по закулисью театра «Эстония» и душевный концерт песен о любви

Сегодня в выпуске:

- Неосторожное высказывание Каи Каллас породило слухи о возможном сокращении времени выплаты родительского пособия. Как будет меняться система социальных выплат в Эстонии и другие темы пресс-конференци правительства - в нашем репортаже

- Это важно: с нового года работающие жители страны могут получить право на дополнительный еженедельный отдых; украинские СМИ утверждают, что взрыв на железной дороге между Россией и Китаем организвала Служба безопасности украины; закрытие КПП в Финляндии увеличило трафик на эстонской границе

- Как инвалид может стать вновь трудоспособным по бумагам? Почему в нашей стране приходится постоянно доказывать степень своего недуга и как жители Эстонии с этим справляются?

- Театр «Эстония» - колыбель эстонской культуры, а его здание - одно их архитектурных украшений столицы. Наш корреспондент побывала на еженедельной экскурсии по закулисью театра, чтобы узнать то, о чем и не догадываются обычные зрители оперы и балета.

- Это интересно: любимые персонажи мультфильмов взмыли в воздух; 12 миллионов светодиодных лампочек осветят Мадрид на Рождество; ученые приступили к изучению грунта с астероида Бенну

- Что может согреть холодным зимним вечером? Конечно, песни о любви! Наш корреспондент отправилась на концерт местной певицы Лоры Фебруари, на котором исполнила любимые всеми лирические композиции.