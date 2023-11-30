Вице-канцлер МВД: нехватка полицейских может привести к привлечению охранных фирм

«В течение ближайших десяти лет в сфере внутренней безопасности потребуется заменить 41 процент рабочей силы и мы, государство и охранные фирмы, конкурируем за одну и ту же рабочую силу», - сказал Каазик на конференции Эстонского союза охранных фирм в четверг. На данный момент закон не позволяет государству или местным самоуправлениям вовлекать частные фирмы в охрану правопорядка, поскольку нет единого мнения о том, насколько это соответствует конституции.

По словам председателя правления Эстонского союза охранных фирм Таннара Тийтсара, сотрудничество между силовыми ведомствами и частными фирмами все же возможно без нарушения конституции.

«Перевозка денег и охрана мероприятий тоже когда-то были вотчиной полиции, но они успешно переданы частному сектору, который хорошо сотрудничает с полицией, - сказал Тийтсар. - Я уверен, что найдется не угрожающий конституции способ передать охранным фирмам, например, право заниматься магазинными ворами или охранять общественный порядок».

По словам Каазика, сейчас государство пересматривает права муниципальных чиновников охраны правопорядка, которые на данный момент очень ограничены.