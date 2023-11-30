Сегодня вечером на шоссе Таллинн-Пярну в деревне Яэсмяэ Харьюского уезда произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Из-за аварии в настоящее время затруднено движение в одном направлении на 28-м километре шоссе Таллинн-Пярну.