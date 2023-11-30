Изменится до неузнаваемости ⟩ В башне Кик-ин-де-Кёк обновится постоянная музейная экспозиция

В четверг, 30 ноября, директор Таллиннского городского музея Хели Нургер и представители агентства Pult подписали договор об обновлении постоянной музейной экспозиции башни Кик-ин-де-Кёк.
Вице-мэр Таллинна Каарель Оя отметил, что создание новой постоянной экспозиции в башне Кик-ин-де-Кёк - важный шаг в направлении обновления музейных экспозиций.
«С одной стороны Таллинн ценит все свои музеи. К сожалению, некоторые постоянные экспозиции слишком долго оставались неизменными, значительно дольше десяти лет, что считается предельным сроком для работы экспозиции, - пояснил Оя. - Более года назад мы поставили амбициозную цель постепенно обновить все музеи. Начали с детского музея Мийамилла в Кадриорге, который уже совсем скоро возобновит работу, теперь настал черед башни Кик-ин-де-Кёк».
В бюджете Таллинна на 2024 год предусмотрены средства на создание экспозиции в музее Мати Унта. Также начнутся работы по комплексной реновации музея Таммсааре, продолжится обновление экспозиции крупнейшего филиала городского музея - Музея городской жизни.
Башня Кик-ин-де-Кёк известна как один из ориентиров в силуэте Таллинна, это один из самых распространенных символов города, а музей является одним из наиболее посещаемых туристических объектов столицы. Экспозиция музея имеет важное значение для знакомства с историей Таллинна, в то же время этот филиал городского музея испытывает значительную нагрузку ввиду большого числа посетителей - 109 000 человек в год проходит по узким лестницам башни, что является почти предельной нагрузкой с учетом особенностей архитектуры здания.
Согласно текущим планам, обновленная экспозиция откроется в июне 2024 года.
Директор Таллиннского городского музея Хели Нургер отметила, что Кик-ин-де-Кёк является наиболее сложным объектом среди филиалов музея ввиду климатических условий.
«Важно стабилизировать условия хранения неоценимых музейных экспонатов. До сих пор отслеживание и сохранение соответствующих условий требовало от консерваторов и хранителей значительного труда. Установка специальных витрин упростит работу сотрудников и сделает деятельность более экономичной во всех отношениях», - сказала Нургер.
Стоимость проведения работ по строительству обновленной экспозиции и установке новых специализированных витрин составит 780 049 евро. Организованный строительный тендер выиграло предприятие Pult OÜ, у которого большой опыт по строительству экспозиций в Эстонии. В этом году работа предприятия была отмечена премией в области охраны памятников старины за создание экспозиции в замковом комплексе Пыльтсамаа.
Новая экспозиция Кик-ин-де-Кёк будет знакомить с братством Черноголовых и их вкладом в защиту города, с историей вооружения и укреплений Таллинна, а также с ролью башни в ходе Ливонской войны (1558-1583). Согласно текущим планам, обновленная экспозиция откроется в июне 2024 года.
Во время обновлений для посетителей останутся открыты остальные части музейного комплекса, включая бастионы, три средневековых башни и ход, соединяющий их. В комплекс входят Девичья башня и башня у ворот Люхике ялг, там проходят выставки, посвященные таллиннским кафе и жившим в Девичьей башне художникам. Вход на выставки - в Девичьей башне. Вход в бастионы останется на прежнем месте.