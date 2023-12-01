Lux Express открыл прямой рейс из Таллинна в Варшаву

С сегодняшнего дня, 1 декабря, каждый день из Таллинна в Варшаву отправляется автобус новой прямой линии Lux Express. Варшава является одним из важнейших в Европе узлов для предпочитающих автобусы пассажиров.
Новый и наиболее длинный рейс международных линий Lux Express в Варшаву отправляется из Таллинна каждый день в 12:30. Автобус останавливается в Пярну, Риге и Вильнюсе. Если раньше в Вильнюсе пассажирам приходилось пересаживаться на другой рейс Lux Express до Варшавы, то теперь автобус едет прямо к месту назначения, куда прибывает на следующее утро в 5:30 утра (6:30 утра по эстонскому времени). Автобус из Варшавы в Таллинн отправляется в 23:45 по польскому времени и прибывает в пункт назначения на следующий день в 18:25. По пути он делает те же остановки.
«Теперь пассажиры могут комфортнее и быстрее путешествовать между двумя городами без пересадок, а также новая линия предлагает жителям Эстонии удобное сообщение для дальнейших поездок в различные европейские города», - пояснил член правления Lux Express Eesti Ингмар Роос.
Например, вы можете сесть на прямой автобус из Варшавы в Берлин, Прагу, Париж, Амстердам, Брюссель и многие другие крупные и малые города почти в 25 странах.
Кроме того, всего в нескольких километрах от автовокзала находится варшавский аэропорт, который предлагает прямые рейсы в более чем 120 городов почти 50 стран мира.