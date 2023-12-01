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Департамент предупредил: дороги могут быть опасно скользкими

BNS
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Заснеженные дороги.
Заснеженные дороги. Фото: Arvo Meeks

Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу на дорогах местами может быть скользко.

Ранним утром основные государственные дороги Эстонии покрыты тонким слоем снега, снег также лежит между колеями. На второстепенных и опорных дорогах накатанный снег, там условия движения могут быть более сложными.

Из-за продолжающегося снегопада дорожные условия в Ляэнемаа, Тартуском уезде и в Йыгевамаа с утра в пятницу местами могут быть сложными. Дорожные службы расчищают проезжую часть, однако почти везде сохраняется опасность попасть на заснеженные и скользкие участки.

Согласно прогнозу, в пятницу днем ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам пройдет снег, на северном побережье возможна поземка. Температура воздуха и поверхности дорог сохранится на отметке ниже нуля, местами на побережье до 0 градусов.

Дорожные условия по-прежнему зимние, встречаются скользкие участки дорог.

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