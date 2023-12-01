Обустройство восточной границы обойдется заметно дороже запланированных 150 млн евро

Хотя работы по обустройству восточной границы идут по графику, изменившаяся ситуация с безопасностью означает, что пограничная инфраструктура нуждается в новых системах наблюдения и обнаружения беспилотников, из-за чего стоимость работ значительно увеличится, пишет Rus.ERR.
На строительство и содержание пограничной инфраструктуры на восточной границе Эстонии запланировано около 150 млн евро, из которых уже освоено около 60 млн, сообщила «Актуальная камера».
Однако быстро меняющиеся и развивающиеся технические системы пограничного контроля делают строительство пограничной инфраструктуры более дорогостоящим.
«Мы видим, что дополнительные ресурсы потребуются для наращивания возможностей мониторинга и - с учетом нынешних тенденций в сфере безопасности - несомненно, для наращивания возможностей обнаружения беспилотников и противодействия им», - сказала руководитель проекта по обустройству границы Департамента полиции и погранохраны Мерле Тикк.