Обустройство восточной границы обойдется заметно дороже запланированных 150 млн евро

На строительство и содержание пограничной инфраструктуры на восточной границе Эстонии запланировано около 150 млн евро, из которых уже освоено около 60 млн, сообщила «Актуальная камера».

Однако быстро меняющиеся и развивающиеся технические системы пограничного контроля делают строительство пограничной инфраструктуры более дорогостоящим.