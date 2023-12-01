Видео с камеры наблюдения ⟩ Дорожный хулиган снес фонарный столб и скрылся с места ДТП

Во вторник около восьми часов утра водитель автомобиля в идеальных снежных условиях решил проверить свои способности и на главной улице города Тапа отправил свой автомобиль в боковое скольжение. Однако навыков водителя оказалось недостаточно, чтобы удержать машину на дороге, поэтому он протаранил фонарный столб и скрылся с места происшествия.