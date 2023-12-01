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Видео с камеры наблюдения ⟩ Дорожный хулиган снес фонарный столб и скрылся с места ДТП

Кевин Вольтер
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Фото: Kuvatõmmis videost

Во вторник около восьми часов утра водитель автомобиля в идеальных снежных условиях решил проверить свои способности и на главной улице города Тапа отправил свой автомобиль в боковое скольжение. Однако навыков водителя оказалось недостаточно, чтобы удержать машину на дороге, поэтому он протаранил фонарный столб и скрылся с места происшествия.

На записи камеры видеонаблюдения, которая находится на здании волостного дома Тапа, видно, как водитель приближается со стороны центральной площади, намеренно отпускает машину в боковое скольжение, над автомобилем теряется управление и происходит таран фонарного столба на перекрестке улиц Пикк и Койду. Удар был достаточно сильным, чтобы снести громоздкий столб.

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