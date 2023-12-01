Финская хоккеистка может на всю жизнь остаться прикованной к инвакреслу

Санни Хакала, хоккеистка женской сборной Финляндии по хоккею с шайбой и член шведской Премьер-лиги HV71, объявила, что ее карьера окончена после того, как она получила тяжелую травму во время хоккейного матча, в результате которой девушку парализовало ниже груди.
26-летняя финка получила травму во время матча Шведской премьер-лиги между HV71 и «Юргорденом», когда влетела в штангу ворот.
«До сих пор сложно понять, что произошло, потому что столкновение со штангой ворот было очень сильным, а последствия настолько серьезными», - написала Хакала в Instagram.
Хакала парализована ниже груди, ее руки работают, но не полностью.
«Мне придется не только прекратить играть в хоккей, который много лет был важной частью моей жизни, но, возможно, придется всю оставшуюся жизнь сидеть в инвалидной коляске. Я понимаю, что мне предстоит долгая и трудная борьба со своим телом и самый трудный матч в моей жизни. Моя семья оказала мне невероятную поддержку с самого первого дня, и я знаю, что они будут со мной до конца. Без них это было бы невозможно", - добавила она.