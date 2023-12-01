ЦАХАЛ сообщил о возобновлении боевых действий в секторе Газа

«ХАМАС нарушил режим оперативной паузы, а кроме того, обстрелял израильскую территорию. Израильские силы обороны возобновили боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Незадолго до этого ЦАХАЛ заявил, что из сектора Газа по территории страны был совершен запуск. ЦАХАЛ не уточнил, что именно было выпущено - ракета или дрон, но сообщил, что объект перехватила система ПВО. Перед этим на юге Израиля была объявлена воздушная тревога. Новостное агентство Shehab, которое считается близким к ХАМАС, сообщило со ссылкой на своего корреспондента, что на севере сектора Газа были слышны несколько взрывов и стрельба.

Таким образом, информация газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что перемирие Израиля и ХАМАС продлено еще на одни сутки, не подтвердилась. WSJ со ссылкой на официальных лиц в Египте писала, что Израилю и ХАМАС удалось договориться о сделке, которая предполагает освобождение еще 10 заложников, в основном женщин и детей, захваченных во время нападения террористов на Израиль.

Условия временного перемирия