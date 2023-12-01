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Грузовик выехал на встречку и столкнулся с легковушкой: пострадали женщина и ребенок

rus.postimees.ee
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Место ДТП. Фото иллюстративное.
Место ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Jürgen Puistaja

В деревне Курена в волости Тори сегодня, 1 декабря, рано утром произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок. Из-за аварии в этом районе было нарушено движение.

В 7.20 утра на 119-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП: столкнулись грузовик и легковой автомобиль. По предварительным данным, 57-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW.

В момент ДТП в легковой машине находились три человека, в грузовике был только водитель. Скорая помощь доставила в больницу находившихся в легковушке 34-летнюю женщину и пятилетнего ребенка.

В восемь утра на месте происшествия было открыто для движения одно направление, то есть направление в сторону Пярну открыто, а направление в сторону Таллинна закрыто.

Полиция просит автомобилистов следовать указаниям регулировщиков.

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