Эксперт: государство и многие производители скорее уничтожат продукты питания, чем отдадут их людям

У нас часто случается, что импортер или производитель честно признается, что совершенно сознательно выбрасывает качественный товар, а не отдает его людям.

«Например, очень известные местные импортеры чипсов и энергетических напитков сначала были готовы дешево продавать свои товары с истекающим сроком "лучше до", но потом им это было запрещено головным офисом. Известные бренды боятся показать, что их товары могут залеживаться на прилавках, и в интересах поддержания репутации предпочитают такой товар уничтожать, а не отдавать людям. На самом деле, товары с истекающим сроком "лучше до", часто остаются абсолютно безопасными и съедобными в течение многих лет», - сказал Ламп.

По его словам, один известный производитель кондитерских изделий тоже выбрасывает остатки, хотя, например, вкусовые и качественные характеристики шоколада даже через несколько лет после окончания срока «лучше до» сохраняются в силу высокого содержания сахара и какао.

«При этом шоколад - один из самых ресурсоемких для природы продуктов, на производство одного килограмма шоколада требуется 17 000 литров воды. Одного этого аспекта достаточно, чтобы утверждать, что максимальное использование продуктов питания должно быть социальной ответственностью производителей», — добавил Ламп.