Эксперт: государство и многие производители скорее уничтожат продукты питания, чем отдадут их людям

По словам основателя Sumena, первого в Эстонии магазина, торгующего спасаемыми продуктами питания с истекающим сроком «лучше до» (parim enne), Оливера Себастьяна Лампа, полностью пригодные к употреблению продукты не доходят до нуждающихся, поскольку многие крупные бренды и государство скорее поощряют их уничтожение.
У нас часто случается, что импортер или производитель честно признается, что совершенно сознательно выбрасывает качественный товар, а не отдает его людям.
«Например, очень известные местные импортеры чипсов и энергетических напитков сначала были готовы дешево продавать свои товары с истекающим сроком "лучше до", но потом им это было запрещено головным офисом. Известные бренды боятся показать, что их товары могут залеживаться на прилавках, и в интересах поддержания репутации предпочитают такой товар уничтожать, а не отдавать людям. На самом деле, товары с истекающим сроком "лучше до", часто остаются абсолютно безопасными и съедобными в течение многих лет», - сказал Ламп.
По его словам, один известный производитель кондитерских изделий тоже выбрасывает остатки, хотя, например, вкусовые и качественные характеристики шоколада даже через несколько лет после окончания срока «лучше до» сохраняются в силу высокого содержания сахара и какао.
«При этом шоколад - один из самых ресурсоемких для природы продуктов, на производство одного килограмма шоколада требуется 17 000 литров воды. Одного этого аспекта достаточно, чтобы утверждать, что максимальное использование продуктов питания должно быть социальной ответственностью производителей», — добавил Ламп.
Основатель Sumena говорит, что интерес и потребность людей в дешевых продуктах питания с истекающим сроком «лучше до» очень высоки: продукты, поступающие в их магазин, обычно раскупаются всего за несколько дней, и им самим за прошедший год еще не приходилось выбрасывать какие-либо продукты.
«Отчасти такое нерациональное обращение с продуктами питания поддерживается государством. Когда местная пивоварня предложила нам свой продукт, срок годности которого подходил к концу, наша сделка осталась незавершенной, поскольку оказалось, что из-за системы расчета акциза для предприятия менее убыточно уничтожить продукт, чем продать его по низкой цене. Как утверждалось, сотрудник Налогово-таможенного департамента должен был присутствовать и наблюдать за тем, что совершенно хорошее сусло действительно будет вылито», – поделился Ламп.
По словам основателя Sumena, в Эстонии мог бы, как например во Франции, действовать закон, ограничивающий необоснованное уничтожение продуктов питания магазинами. «Без вмешательства государства, в Эстонии будет сохраняться ситуация, в которой продукты питания скорее уничтожат, но не раздадут людям по дешевке или бесплатно», – добавил Ламп.
В Эстонии ежегодно выбрасывается около 167 000 тонн продуктов питания на сумму 164 миллиона евро, т. е. 127 килограммов на человека.