«Стянула с меня штаны и стала бить ремнем»: эстонец посмотрел со своей девушкой скандальный фильм, а дальше его жизнь стала адом

31-летний Тоомас не хочет называть своего настоящего имени, потому что тема, о которой пойдет речь, более чем деликатная – это сексуальная жизнь молодого мужчины, которая в какой-то момент превратилась в фильм ужасов наяву.

У Тоомаса долгое время были отношения на расстоянии: он живет в Выру, а теперь уже его бывшая девушка – в Валга. Они стали встречаться в 2019 году, и парень постоянно навещал свою любимую. Сначала девушка его всячески поддерживала, в том числе тогда, когда Тоомас повздорил с родней из-за раздела имущества и очень переживал по этому поводу. Избранница всячески пыталась примирить семью, она отправляла братьям и сестрам, а также родителям Тоомаса письма, давая советы, как поступить, чтобы всем было хорошо.