Экономист прогнозирует, когда начнут снижаться процентные ставки

По словам Аболиньша, глобальная экономическая ситуация остается сложной.

«В 2023 году мировая экономика продолжает расти, несмотря на многочисленные проблемы и неопределенные перспективы. Положительным моментом является то, что повышение процентных ставок помогло снизить инфляцию, цены на энергоносители упали, и рецессии удалось избежать. Однако экономический рост еврозоны по-прежнему слаб – в третьем квартале 2023 года ВВП еврозоны вырос всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мировая торговля сокращается, а деловая среда еврозоны находится на отрицательном уровне», - рассказал экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш, добавив, что согласно консенсус-прогнозам Bloomberg, ВВП еврозоны вырастет в 2023 году всего на 0,5% и, как ожидается, останется низким в 2024 году, увеличившись лишь на 0,7%.

Аболиньш отметил, что процентные ставки в еврозоне достигли своего пика, и первое снижение ставок ожидается в первой половине 2024 года. После очень быстрого периода ужесточения денежно-кредитной политики процентные ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) достигли самого высокого уровня с 1999 года.

Аболиньш пояснил, что денежно-кредитная политика влияет на реальную экономику в долгосрочной перспективе, и в последние годы в период очень низких процентных ставок домохозяйства и компании в еврозоне все чаще предпочитают использовать кредиты с фиксированными процентными ставками. В результате затраты на обслуживание долга в еврозоне росли не так быстро, как ставки ЕЦБ.