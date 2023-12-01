Фото ⟩ Экономия отменяется: в Таллинне зажгутся сотни рождественских огней

В этом году улицы Таллинна украшены как уже полюбившимися горожанам световыми инсталляциями, так и совершенно новыми световыми решениями. Деревья рядом с церковью Яани украшены разноцветными огнями, также установлены популярные декорации в зеленой зоне у церкви Каарли. Совершенно новые элементы появятся на площади Вабадузе, на Театральной площади, в парке Таммсааре, а также на площади Коцебу на прошедшей реновацию улице Вана-Каламая. Новые украшения столбов планируется установить и на Лаагна-теэ.

Декорированы фонарные столбы на главных магистралях, крупные аллеи и зеленые зоны. По традиции пышно украшены Старый город и центр города, а также центры районов, районные парки и наиболее активно используемые горожанами маршруты, чтобы в темное время людям было чем полюбоваться и ощутить приближение праздников.

«Концепция рождественских украшений в Таллинне многие годы вдохновляется сдержанным скандинавским дизайном и цветами северного сияния. С каждым годом мы двигались в сторону создания более теплого освещения, в последние годы добавились управляемые цветовые решения, которые позволяют создавать разноцветные целостные решения, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Если в прошлом сезоне нам пришлось экономить ввиду высоких цен на электроэнергию как в плане количества украшений, так и по времени их включения, то в этом году декора стало больше. Приглашаем горожан чаще проводить время в кругу близких на свежем воздухе в свете рождественских огней».

Праздничное настроение в Старом городе будут создавать Рождественский рынок на Ратушной площади, который откроется сегодня в 18 часов, украшения на ведущих на площадь улицах, а также популярный среди таллиннцев и гостей столицы каток на улице Харью. Украшенные праздничными огнями катки создают особое настроение также в Мустамяэ в парке Мянни, в Нымме во дворе Ныммеской гимназии, а также в парке Тондираба в Ласнамяэ.