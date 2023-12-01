С 1 января сортировка биоотходов обязательна: эксперт советует, как это делать в домашних условиях

С января 2024 года биоотходы в Эстонии должны собираться отдельно от других отходов. Сортировка стекла, бумаги и пластика уже организована в большинстве домохозяйств, но в некоторых домах найти место для сбора биоотходов может оказаться непростой задачей. Дизайнер интерьера делится простыми советами, как найти способы сделать это даже в условиях ограниченного пространства.
«При сборе биоотходов по типам возникает несколько вопросов: где найти для этого место, как избежать возможного образования неприятных запахов и жидкостей и как удобно переложить отходы в контейнер или компостер. Однако найти доступное решение можно в каждом доме, а иногда достаточно найти новый способ использования существующих вещей», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Ikea
Он напоминает, что компостируемые пищевые и кухонные отходы, такие как кожура фруктов и овощей, рыбьи кости, кофейная и чайная гуща, чайные пакетики и фильтры для кофе, а также пищевые отходы, следует собирать отдельно как биологические отходы. Также комнатные растения и увядшие срезанные цветы, затвердевший жир, картонные коробки для яиц, кухонную бумагу и бумажные салфетки можете положить в контейнер для биоотходов.
Посмотрите, сколько места у вас дома
Если у вас возник вопрос, куда поставить еще один контейнер для сбора мусора, дизайнер интерьера рекомендует начать с осмотра вашего дома и выбора наиболее подходящего для вас решения.
«Биоотходы удобнее всего хранить в небольшом герметичном контейнере с крышкой. Его можно опорожнять через день, чтобы избежать неприятных запахов и насекомых. Если контейнер легко доступен, опорожнить его не составит труда. Небольшой мусорный бак, помещенный в кухонный шкаф, может стать хорошим выбором. Вставьте в него биоразлагаемый мешок для мусора объемом 10-15 литров и вы сможете удобно выносить все биоотходы без необходимости мыть мусорное ведро после каждого использования. Время от времени выбрасывайте кожуру цитрусовых в мусор, чтобы запах был более свежим», - предложил Кастро.
Ikea
Дизайнер интерьера также напоминает нам о золотом правиле экономии места дома. «Высокие и узкие контейнеры не занимают много места и их можно хранить в прихожей или у кухонной стены. Особенно хороши здесь разборные решения: если они вам в данный момент не нужны, их можно просто убрать в шкаф. В узких пространствах стоит подумать о двухсекционном мусорном баке. Однако, если места больше, можно выбрать штабелируемые мусорные баки, которые можно использовать для сбора перерабатываемых отходов в течение более длительного периода времени», - предложил дизайнер интерьера.
Он добавил, что владельцы частного дома обычно не испытывают недостатка в пространстве, поэтому у них больше свободы в выборе того, какое решение по сортировке им больше нравится.
Творческий подход к сортировке
«После того, как вы настроили систему сбора биологических отходов, вы можете импровизировать с сортировкой других отходов. Дополните корзину для бытового мусора картонной коробкой, оставшейся от более крупной покупки, или повесьте на дверь хозяйственную сумку – это хорошее место для сортировки упаковки.
Ikea
Штабелируемые коробки можно использовать для бумаги, картона и банок. Корзины для белья с ручками могут пригодиться для сбора залоговой тары. На мусорные баки также можно наклеить этикетки с инструкциями или рисунками, где что-то находится, чтобы даже самые маленькие члены семьи или приходящие друзья могли сразу все увидеть», - сказал Кастро.
Чем меньше отходов, тем меньше сортировки
С приближением праздников меньшее количество пищевых отходов также помогает экономить деньги, и почти половина (46%) жителей Эстонии считают это важным при праздновании Рождества*. «Покупайте неупакованные продукты или старайтесь, например, избегать складывания фруктов и овощей в полиэтиленовые пакеты. Таким образом, вернувшись домой, вы сможете сразу же положить их в шкаф или холодильник рядом с аналогичными продуктами. Благодаря этому они не испортятся. Или, если у чего-то истекает срок годности, но оно вам сейчас не нужно, положите это в морозилку и в следующий раз используйте для приготовления», - рассказал дизайнер интерьера.
Ikea
Затраты на сортировку биоотходов невелики, подходящее решение можно найти по цене от 1,49 евро.
* По данным опроса IKEA, проведенного в сентябре 2023 года с участием более 500 респондентов.