Видео ⟩ Компания Tesla начала продажи пикапа Cybertruck

Компания Tesla начала продажи своего пикапа Cybertruck в Северной Америке, объявил владелец американского производителя электромобилей Илон Маск в четверг, 30 ноября.
The future should look like the future pic.twitter.com/jmuDOVYrYA— Tesla (@Tesla) November 30, 2023
Самая дешевая версия электрического пикапа будет стоить 60 990 долларов (55 000 евро), что значительно больше обещанных в 2019 году 40 000 долларов (36 000 евро), отмечает агентство Reuters. Самый мощный вариант пикапа - Cyberbeast, а также версии с полным приводом будут доступны покупателям начиная с 2024 года по стартовой цене от 100 и 80 тысяч долларов соответственно.
«Cybertruck уже на пути в магазины Tesla в Северной Америке», - написал Илон Маск на прошлой неделе на своей странице в соцсети X. По заверениям компании, автомобиль сможет перевозить более 1,5 тонны грузов, разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и проезжать до 800 км на одном заряде батареи.
Feat of Strength 3: Cyberbeast (0-60 in 2.6s) pic.twitter.com/q0cK9zb21D— Tesla (@Tesla) November 30, 2023
Tesla получила два миллиона предзаказов на Cybertruck
Cybertruck - первая новая модель Tesla за почти четыре года. «С помощью Cybertruck мы вырыли себе могилу», - признавался сам Маск за несколько дней до старта продаж, объясняя, что компании потребуется от года до 18 месяцев прежде, чем продажа пикапа скажется на выручке.
Ранее Маск анонсировал, что Tesla, скорее всего, достигнет годового объема производства около 250 000 пикапов в 2025 году, пишет Reutes. Число бронирований Cybertruck уже достигло двух миллионов.