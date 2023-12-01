Видео ⟩ Компания Tesla начала продажи пикапа Cybertruck

The future should look like the future pic.twitter.com/jmuDOVYrYA — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Самая дешевая версия электрического пикапа будет стоить 60 990 долларов (55 000 евро), что значительно больше обещанных в 2019 году 40 000 долларов (36 000 евро), отмечает агентство Reuters. Самый мощный вариант пикапа - Cyberbeast, а также версии с полным приводом будут доступны покупателям начиная с 2024 года по стартовой цене от 100 и 80 тысяч долларов соответственно.

«Cybertruck уже на пути в магазины Tesla в Северной Америке», - написал Илон Маск на прошлой неделе на своей странице в соцсети X. По заверениям компании, автомобиль сможет перевозить более 1,5 тонны грузов, разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и проезжать до 800 км на одном заряде батареи.

Feat of Strength 3: Cyberbeast (0-60 in 2.6s) pic.twitter.com/q0cK9zb21D — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Tesla получила два миллиона предзаказов на Cybertruck

Cybertruck - первая новая модель Tesla за почти четыре года. «С помощью Cybertruck мы вырыли себе могилу», - признавался сам Маск за несколько дней до старта продаж, объясняя, что компании потребуется от года до 18 месяцев прежде, чем продажа пикапа скажется на выручке.