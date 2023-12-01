Погода манит, а выходные все ближе! Читайте, где в Эстонии можно покататься на лыжах

Благодаря метелям, снегопадам и усердной работе мастеров трасс уже сейчас можно кататься на лыжах более чем на полусотне трасс здоровья по всей Эстонии.
По словам руководителя АО Eesti Terviserajad Ассара Йыпера, лыжный сезон, как и в прошлом году, начался рано и активно.
«Поскольку снега выпадает все больше и больше, последние дни нашим мастерам трасс пришлось как следует поработать – на сон времени почти не было, но благодаря их стараниям многие трассы по всей Эстонии находятся в отличной «зимней форме» и ждут для лыжников».
По словам Йыйпера, сейчас лыжные трассы хороши во всей стране.
«Снега в изобилии, и благодаря этому, помимо возможности кататься в свободной технике, на многих трассах проложили и классические лыжни», — добавил он.
Поскольку погодные условия переменчивы, Йыпера рекомендует следить за состоянием лыжных трасс на сайте terviserajad.ee. Там же можно получить информацию о том, по какой трассе можно кататься вольным стилем, а где имеется лыжня для классического.
В Харьюмаа лучшие условия для катания на лыжах в Аэгвийду, Нелиярве и Кырвемаа – на кольцевых (до 24 км) трассах Кырвемааского центра туризма и лыжного спорта можно кататься в свободной технике, а на трассах Валгехобусемяэ можно кататься как в свободной технике, так и классическим стилем. В Нелиярве можно кататься по трассам длиной 4 и 5 км коньковым стилем либо до Аэгвийду, либо до Янеда. На трассах здоровья Локса и Колгакюла лыжников ждут трассы для любой техники.
Рядом с Таллинном в Юри очень хорошие условия для катания, где можно кататься в том числе и классикой на трассах длиной 1,6 км, 2,6 км и 5,2 км. Трассы здоровья Кейла ждут любителей свободной техники и классики на кольцевые маршруты протяженностью до 7,5 км. Отдельно стоит отметить высокое качество подготовленной лыжни. Свободной техникой можно кататься оздоровительных тропах Падизе, Вазалемма, Арукюла, Саку, Тяду и Карулаугу.
В Таллинне также имеются возможности для катания на лыжах. Подготовлены лыжни на болоте Ыйсмяэ и в парке Паэ, а также на тропах здоровья Мериметса и Ярве. Трасса Нымме-Харку ждет любителей катания в свободной технике; классическая лыжня имеется также на некоторых отрезках этого маршрута. На лыжне в Пирита можно кататься в свободной технике.
В Хийумаа отличные условия для катания на лыжах на трассе Палукюла в Кярдла, где можно кататься как классической, так и свободной техникой на трассе длиной 2,7 км.
В Ида-Вирумаа также множество возможностей для катания на лыжах. На тропах здоровья Нарвы, Пяхклимяэ, Силламяэ-Синимяэ, Алутагузе и Йыхви можно кататься вольной техникой.
В Ярвамаа можно покататься в коньковой технике на лесных тропах Коэру, Аравете и Тюри.
В Йыгевамаа классическим и вольным стилем можно кататься в Кунингамяэ, а также на трассах Пала. Покататься вольным стилем можно на тропах здоровья Виртусе и Куремаа. Помимо катания на лыжах в Йыгевамаа можно покататься и на коньках – для этого оборудована ледяная трасса Адавере.
В Ляэнемаа в Центре туризма и спорта Паливере можно кататься на лыжах вольным стилем по трассе длиной 3 км.
В Ляэне-Вирумаа классическая лыжня проложена по тропам раквереского парка Палермо. Хорошие условия для катания вольным стилем имеются на тропах здоровья Сымеру и Эбавере, а также на тропах Мыэдаку, Тамсалу, ТМянникумяэ (Тапа) и Кадрина.
В Пылвамаа лыжников ждет спортивный центр Маммасте, трасса которого длиной 3,7 км доступна для любителей кататься вольным стилем.
В Пярнумаа лучше всего кататься на лыжах на трассах Рейу-Раекюла и Пярну-Яагупи на лыжнях протяженностью до 5 км можно кататься как коньковой, так и классической техникой. В Йылумяги сейчас можно кататься вольным стилем.
В Рапламаа любителей лыж ждут на тропах здоровья Весирооси и Ярваканди (классика и вольный стиль). Вольным стилем можно кататься на тропах здоровья Хийемяэ и Пиргу.
На Сааремаа в свободной технике можно кататься по тропам здоровья Пейде – маршрут 3,8 км.
В Тартумаа отличные возможности для катания на лыжах в спортивном парке Тяхтвере, там имеется множество маршрутов, на которых можно кататься как классическим, так и вольным стилем. На трассах Вооремяэ также проложены и классические лыжни. Фристайлом можно заняться в Эльва, на склонах спортивного центра Тартумаа на участке Эльва-Палу, а также в Камбья и Ляхте. Накануне организаторы приступили к подготовке трассы для Тартуского лыжного марафона.
В Валгамаа, где сейчас, пожалуй, самые благоприятные условия для катания на лыжах в Эстонии, классическим стилем можно кататься в Техванди, Тырва и Кяэрику.
В Вильяндимаа классическая лыжня проложена на тропах Холстре-Полли, на 2-километровом участке тропы здоровья Саарепеди и на 5-километровой тропе Абья-Палуоя. На трассах озера Вильянди и Пяри можно кататься вольной техникой.
В Вырумаа лучше всего кататься на лыжах в спортивном центре Хаанья и на тропах здоровья Выру-Кубия, где есть как классические лыжни, так и маршруты для катания вольным стилем. Кроме того, кататься вольным стилем можно на 400-метровой кольцевой лыжне Вярска, трехкилометровой трассе Кирикумяэ, 2,2-километровой трассе Казуметса и тропе здоровья Люллемяэ.
Прежде чем отправиться кататься на лыжах, проверьте информацию на сайте terviserajad.ee.