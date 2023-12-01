Погода манит, а выходные все ближе! Читайте, где в Эстонии можно покататься на лыжах

По словам руководителя АО Eesti Terviserajad Ассара Йыпера, лыжный сезон, как и в прошлом году, начался рано и активно.

«Поскольку снега выпадает все больше и больше, последние дни нашим мастерам трасс пришлось как следует поработать – на сон времени почти не было, но благодаря их стараниям многие трассы по всей Эстонии находятся в отличной «зимней форме» и ждут для лыжников».

По словам Йыйпера, сейчас лыжные трассы хороши во всей стране.

«Снега в изобилии, и благодаря этому, помимо возможности кататься в свободной технике, на многих трассах проложили и классические лыжни», — добавил он.

Поскольку погодные условия переменчивы, Йыпера рекомендует следить за состоянием лыжных трасс на сайте terviserajad.ee. Там же можно получить информацию о том, по какой трассе можно кататься вольным стилем, а где имеется лыжня для классического.

В Харьюмаа лучшие условия для катания на лыжах в Аэгвийду, Нелиярве и Кырвемаа – на кольцевых (до 24 км) трассах Кырвемааского центра туризма и лыжного спорта можно кататься в свободной технике, а на трассах Валгехобусемяэ можно кататься как в свободной технике, так и классическим стилем. В Нелиярве можно кататься по трассам длиной 4 и 5 км коньковым стилем либо до Аэгвийду, либо до Янеда. На трассах здоровья Локса и Колгакюла лыжников ждут трассы для любой техники.