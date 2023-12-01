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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Диверсия в Сибири осложнит поставки в Россию боеприпасов из КНДР

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Pilt videost
  • Поставки боеприпасов из Северной Кореи затруднятся, но не будут полностью прекращены
  • С десяток российских военных погибло в результате взрыва под Ростовом-на-Дону
  • Пока в Украине действует военное положение, никаких выборов в стране проводиться не будет

Из России поступила информация, что минувшей ночью на территории Бурятии в Сибири произошел взрыв, в результате которого был разрушен участок железной дороги, известной как Байкало-Амурская магистраль. Сообщается, что диверсия была произведена в туннеле, что значительно затрудняет восстановление железной дороги, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Источник, предоставивший информацию прессе, приписал акцию СБУ, хотя сама укаринская спецслужба официально это не подтверждает. В украинской прессе утверждалось, что это основная железнодорожная ветка, по которой перевозятся грузы в направлении Азии.

На самом деле этот взрыв не перерезал основное железнодорожное сообщение России с Китаем. Однако если повреждения будут серьезными и восстановление железной дороги займет много времени, то российские перевозки из региона Дальнего Востока наверняка будут очень сильно нарушены. Это означает, что поставки боеприпасов из Северной Кореи также значительно осложнятся, но при этом не будут полностью прекращены.

Теоретически можно также атаковать еще одну железнодорожную линию и полностью перерезать сообщение с российским Дальним Востоком, но такая атака уже будет иметь определенный риск с точки зрения реакции КНР. Разумеется, произошедшее сильно дискредитировало репутацию ФСБ. Если исходить из обычной российской логики, то сейчас будет предпринята попытка какой-то диверсии на территории Украины.

Костер рядом с ящиками с боеприпасами?

Десять российских солдат погибли на армейском полигоне недалеко от Ростова-на-Дону. По официальной версии, они развели костер в неположенном месте, из-за чего воспламенились боеприпасы. Однако более правдоподобной является версия о том, что солдаты, находящиеся на учениях, пострадали от атаки беспилотника. Если этот дрон взлетел не с территории России, а с территории, контролируемой украинцами, то этот дрон должен был пролететь не менее 250 км.

Российская армия сегодня ночью атаковала Украину с помощью 25 иранских беспилотников и 18 крылатых ракет Х-59. ПВО Украины уничтожили 18 беспилотников и одну ракету. Сообщений о разрушениях в результате атаки пока не поступало.

За последние три дня президент Украины посетил все важнейшие районы военной деятельности на фронте. Никаких тревожных сообщений эта поездка за собой не повлекла. В ходе консультаций с военными также обсуждались вопросы усиления гражданской обороны и строительства укрытий, что, понятное дело, связано с подготовкой российских ракетных ударов в зимний период.

Положение на поле боя

На фронтах российская армия продолжает наступательные действия, пытаясь полностью перехватить инициативу.

В направлении Сватово и Северодонецка российская армия продвинуться не смогла, хотя каждый день организует атаки более мелкими группами в направлении Купянска и Лимана.

В районе Бахмута продолжаются атаки с обеих сторон, поэтому время от времени на линии фронта происходят небольшие изменения, но ни одна из сторон не смогла добиться существенного прогресса.

Атаки российских сил наиболее активны в Донецкой области. Сообщения о небольшом продвижении российских войск в районе Авдеевки поступают только из российских военных источников. Даже если это правда, это незначительный результат.

На Южном фронте российская армия организовала более активные контрнаступательные мероприятия со стороны Токмака, однако достоверных данных об отражении этих атак украинскими войсками пока не поступало.

Ситуация на восточном берегу Днепра существенно не изменилась.

На фоне постоянных атак российская армия стабильно терет более 1000 человек в день. Участились сообщения о том, что российские солдаты отказываются участвовать в штурмах украинских позиций. Это пока не массовое явление, но уже есть и отказы в воинских частях, которые считались хорошо обученными, то есть вполне боеспособными частями. Ситуация говорит о том, что Россия не может продолжать наступление с такими потерями очень долго.

Вчера было публично подтверждено, что политические партии, представленные в украинском парламенте, договорились, что пока в Украине действует военное положение, в стране не будут проводиться никакие выборы. В соглашении также есть вполне понятный пункт о том, что новые выборы пройдут не раньше, чем через шесть месяцев после окончания военного положения. Поэтому дальнейших дискуссий на эту тему возникать не должно.

Ситуация в Израиле

Вчера в Иерусалиме произошел теракт; двое палестинцев открыли огонь по людям, ожидавшим автобус на остановке. В результате три человека погибли и пятеро получили тяжелые ранения. Нападавшие были быстро убиты двумя военнослужащими, находившимися поблизости.

Это первый серьезный теракт в Иерусалиме за период с 7 октября. Позднее ХАМАС взял на себя ответственность за это нападение, и можно предположить, что эта операция инициировалась с Западного берега. Подобная деятельность, вероятно, была одной из тактических целей ХАМАС с самого начала войны. Оба террориста, совершившие нападение, ранее отбывали наказание в израильской тюрьме за нападения на израильских граждан.

Очень сложно представить, что Израиль сможет продлить перемирие с ХАМАС после нападения в Иерусалиме. ХАМАС представил эти нападения как ответ на израильские операции на Западном берегу, но ясно, что ХАМАС не заинтересован в продолжении освобождения заложников такими же темпами. Израиль также не заинтересован в продлении перемирия на более длительный период, поскольку, по мнению израильтян, необходимо как можно скорее завершить военную операцию. Сегодня утром боевые действия возобновились атаками с обеих сторон. Обмен заложников на палестинцев, содержавшихся в израильских тюрьмах, состоялся еще вчера.

Ожидается, что «Хезболла» также активизируется, в результате чего возобновятся перестрелки в приграничных районах между Израилем и Ливаном. Нет также сомнений в том, что йеменские хуситы продолжат попытки атак. Вчера на военной базе хуситов недалеко от столицы Йемена Саны произошел мощный взрыв. Пока нет точной информации, был ли это авиаудар, и каковы результаты этой атаки.

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