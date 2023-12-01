ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Диверсия в Сибири осложнит поставки в Россию боеприпасов из КНДР

Источник, предоставивший информацию прессе, приписал акцию СБУ, хотя сама укаринская спецслужба официально это не подтверждает. В украинской прессе утверждалось, что это основная железнодорожная ветка, по которой перевозятся грузы в направлении Азии.

На самом деле этот взрыв не перерезал основное железнодорожное сообщение России с Китаем. Однако если повреждения будут серьезными и восстановление железной дороги займет много времени, то российские перевозки из региона Дальнего Востока наверняка будут очень сильно нарушены. Это означает, что поставки боеприпасов из Северной Кореи также значительно осложнятся, но при этом не будут полностью прекращены.

Теоретически можно также атаковать еще одну железнодорожную линию и полностью перерезать сообщение с российским Дальним Востоком, но такая атака уже будет иметь определенный риск с точки зрения реакции КНР. Разумеется, произошедшее сильно дискредитировало репутацию ФСБ. Если исходить из обычной российской логики, то сейчас будет предпринята попытка какой-то диверсии на территории Украины.

Костер рядом с ящиками с боеприпасами?