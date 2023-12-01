В центре Таллинна открылось новое офисное здание для крупнейших эстонских компаний

«Недвижимость является для нас третьей по важности сферой после энергетики и судоходства», - сказал исполнительный директор Infortar Мартти Талгре.

В офисное здание по адресу Лийвалайа, 9 переедут дочерние и связанные предприятия концерна Infortar, в том числе строитель здания – INF Ehitus. На четвертом этаже расположится головной офис Eesti Gaas, крупнейшего в регионе основанного на частном капитале энергетического предприятия. Компания Eesti Gaas находилась по одному и тому же адресу несколько десятилетий, прежде чем амортизированное здание было снесено и построено новое.

Закрытая брутто-площадь девятиэтажного офисного здания, спроектированного Allianss Arhitektid, составляет 7500 м2. Фасад здания, оснащенного современными энергоэффективными системами внутреннего климата, покрыт анодированным алюминием и обеспечивающими дополнительную защиту от солнца перфорированными алюминиевыми ламелями. Созданная Хейго Йелле металлическая скульптура «Fraktal» расположена в выходящем на улицу Лийвалайа фойе. Ночью она освещается видеомэппингом Алены Мовко-Мяги.