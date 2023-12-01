КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Реформисты принялись за детей

Хотя в Эстонии сейчас рождается детей меньше, чем когда-либо за последние сто лет, и мы находимся на пороге демографического кризиса - другими словами, если нынешние тенденции сохранятся, мы вымрем как нация, - правительству кажется хорошей идеей рассмотреть вопрос о сокращении родительских компенсаций. Это сопровождается риторикой о пособиях с учетом потребностей, что может означать, что более состоятельные родители не должны получать пособия в течение того же времени, что и более бедные, и что, вообще говоря, за деньги детей не купишь.
Последнее замечание, безусловно, верно, но, к сожалению, наличие денег для воспитания детей особенно важно в современной Эстонии, ставшей дорогой скандинавской страной. Уже не у всех есть бабушки и дедушки, которые дарят им в подарок картошку или сбережения; также люди больше не шьют детскую одежду самостоятельно.
Во имя исторической справедливости мы должны напомнить правительству о трех моментах. Во-первых, рассуждения о приведении в порядок государственных финансов часто сопровождаются риторическим вопросом о том, какую страну мы оставим нашим детям. Хорошо! Но если сокращения поспособствуют еще большему снижению рождаемости, у нас скоро вообще не будет детей, которым можно что-то оставить, и уходя, мы погасим свет, как говорится в телевизионной рекламе Прийта Пярна, получившей бронзовую медаль на международном конкурсе.
Во-вторых, система родительских компенсаций была создана почти двадцать лет назад самой Партией реформ под руководством Андруса Ансипа, и после ее введения рождаемость начала расти. Невозможно представить себе ситуацию, в которой Партия реформ начала бы демонтировать функционирующую систему, созданную ею же самой, после смены правительства.
В-третьих, текущее финансовое положение государства не может являться чем-то новым для Партии реформ, долгое время возглавлявшей правительство. Как и демографический кризис, кризис государственных финансов вызревал в течение длительного периода времени и был связан с большими, часто законодательно установленными постоянными расходами и неэффективным государственным сектором.
Сокращения должны начаться именно с неэффективного государственного сектора, но не за счет детей.
Также очень странно, что Партия реформ, которая до сих пор выступала за рост благосостояния, считает, что некоторые люди слишком богаты, чтобы претендовать на родительские компенсации (ладно-ладно, по аналогичному вопросу социал-демократы также поддержали их в вопросе отмены повышенного пособия на третьего ребенка). Где должна проходить граница между богатыми и бедными родителями, и на каком уровне дохода государство должно устанавливать эту отметку?
Пока еще не совсем ясно, что и насколько планирует сокращать правительство в отношении родительских компенсаций, а вся появившаяся информация напоминает печально известный процесс введения налога на автомобили, когда идеи то и дело менялись. В этом контексте статья министра социальной защиты Сигне Рийсало, опубликованная в Postimees, кажется смешной - она упорно пытается показать, что финансовая поддержка при рождении и воспитании детей не очень важна. Конечно, важны безопасность общества, доступность мест в детских садах и качество системы здравоохранения.
Тем не менее хорошие дети могут вырасти без розг, а вот без денег - нет.