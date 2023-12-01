КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Реформисты принялись за детей

Последнее замечание, безусловно, верно, но, к сожалению, наличие денег для воспитания детей особенно важно в современной Эстонии, ставшей дорогой скандинавской страной. Уже не у всех есть бабушки и дедушки, которые дарят им в подарок картошку или сбережения; также люди больше не шьют детскую одежду самостоятельно.

Во имя исторической справедливости мы должны напомнить правительству о трех моментах. Во-первых, рассуждения о приведении в порядок государственных финансов часто сопровождаются риторическим вопросом о том, какую страну мы оставим нашим детям. Хорошо! Но если сокращения поспособствуют еще большему снижению рождаемости, у нас скоро вообще не будет детей, которым можно что-то оставить, и уходя, мы погасим свет, как говорится в телевизионной рекламе Прийта Пярна, получившей бронзовую медаль на международном конкурсе.

Во-вторых, система родительских компенсаций была создана почти двадцать лет назад самой Партией реформ под руководством Андруса Ансипа, и после ее введения рождаемость начала расти. Невозможно представить себе ситуацию, в которой Партия реформ начала бы демонтировать функционирующую систему, созданную ею же самой, после смены правительства.