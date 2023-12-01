Споры о зарплате учителей: в Министерстве образования обещают найти дополнительные средства

В связи с этим госпримиритель считает целесообразным использовать для повышения минимальной зарплаты все 4,3% увеличения дотации на оплату труда учителей в госбюджете, оставив коэффициент дифференциации фонда оплаты труда на нынешнем уровне в 17,1%.

Министр образования и науки Кристина Каллас объявила на примирительной встрече, что министерство найдет в своем бюджете дополнительно 8 миллионов евро для повышения минимальной заработной платы учителей на 3,1 % до 1803 евро в следующем году, при условии, что коэффициент дифференциации заработной платы вырастет до предложенных 20%.

Председатель Союза работников образования Реэмо Вольтри отметил, что положительно оценивает развитие событий, но минимальная зарплата должна вырасти как минимум на пять процентов, что означает увеличение дифференцированного фонда до уровня 17,8 процента.

Госпримиритель ожидает, что окончательные позиции сторон коллективного договора будут представлены не позднее вторника 5 декабря, поскольку возможное соглашение потребует внесения поправок в закон о госбюджете на 2024 год.

"Если стороны придут к компромиссу, мы оформим обязательное для обеих сторон соглашение, в противном случае примирительная процедура завершится фиксацией разногласий", - заявил госпримиритель Меэлис Виркебау. "Если соглашение не будет достигнуто, правительство установит минимальную зарплату для учителей по своему усмотрению, а профсоюз получит право организовать коллективную акцию давления. Я твердо убежден, что плохой мир лучше хорошей войны", - подчеркнул госпримиритель.

Госпримиритель продолжает призывать объединения местных самоуправлений и руководителей частных школ присоединиться к министерству и профсоюзу и заключить соглашение. Остается в силе и предыдущая рекомендация незамедлительно создать четырехсторонние рабочие группы для координации целей и разработки дорожной карты для будущего квалификации учителей, условий труда, модели карьеры, модели заработной платы и школьной сети.