Фото ⟩ В центре Таллинна грузовик снес рекламную бетонную тумбу: водитель скрылся с места ДТП

Сегодня, 1 декабря, в центре Таллинна, возле круга Виру, читательница Rus.Postimees заметила разрушенную рекламную бетонную тумбу. Она предположила, что к подобному разрушению причастна техника, убирающая снег, однако в полиции заверили, что виновником был грузовик.