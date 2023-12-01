Фото ⟩ В центре Таллинна грузовик снес рекламную бетонную тумбу: водитель скрылся с места ДТП

Сегодня, 1 декабря, в центре Таллинна, возле круга Виру, читательница Rus.Postimees заметила разрушенную рекламную бетонную тумбу. Она предположила, что к подобному разрушению причастна техника, убирающая снег, однако в полиции заверили, что виновником был грузовик.
«Сам момент разрушения я не видела, могу только предположить, что это произошло во время уборки снега, поскольку поблизости работала снегоуборочная техника», - рассказала приславшая в редакцию Rus.Postimees фотографии читательница.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде рассказала, что сегодня в 10.50 в полицию сообщили, что грузовик врезался в рекламную тумбу и скрылся с места происшествия.
«Точные обстоятельства случившегося выясняются и полиция устанавливает личность водителя», - добавила она.