В январе Таллинн поднимет арендную плату за муниципальные и социальные квартиры

«В последние годы резко возросли расходы, связанные с администрированием и ведением хозяйства в домах, включая стоимость материалов, отопления, а также расходы на управление, обслуживание и ремонт. Также за десять лет более чем в два раза возросли средняя оплата труда и нижняя ставка оплаты труда», - сказал вице-мэр Тийт Терик.

В бюджете Таллинна на 2024 год для обеспечения доступности жилья запланировано городское финансирование в размере около 5,4 млн евро, а доход с аренды – около 1,9 млн евро. Покрытие всех расходов исключительно из городских средств было бы непропорциональным, поскольку стоимость аренды городской жилплощади в среднем в три раза ниже рыночной цены.

«Город предоставляет съемщикам отремонтированную квартиру и, в сравнении с частным сектором, где цена начинается от 10 евро за квадратный метр, мы по-прежнему предлагаем нуждающимся жилплощадь по значительно более низкой цене», - сказал Терик.

С нового года стоимость аренды будет составлять преимущественно от 0,73 до 3,60 евро за квадратный метр.