Таллинн оштрафовал Porto Franco на 90 000 евро за задержку строительства

Таллиннская горуправа на прошедшем в четверг заседании приняла решение оштрафовать застройщиков Porto Franco OÜ и DeltaMax Group OÜ на 90 000 евро за несоблюдение сроков строительства, вытекающих из договоров.

На данный момент 79% площадей застройки не имеют разрешения на эксплуатацию. В связи с этим штраф должен был составить 151 000 евро, однако застройщики не согласились на выплату такой суммы. В результате переговоров сторон был достигнут внесудебный компромисс, согласно которому застройщики выплатят Таллинну 90 000 евро тремя частями.