КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Зачем Михаил Кылварт решил мирить коалицию и оппозицию

Глава центристов подчеркнул, что автоналог можно было бы отменить, поскольку закон еще не принят и серьезного анализа нет, а также добавил, что на многие нужды деньги в бюджете можно найти с помощью так называемой реформы налогового горба. Кылварт, по сути, предложил эти шаги от лица Центристской партии, и заодно сделал замечание в том духе, что оппозиционные и коалиционные партии должны вести переговоры друг с другом даже в тех случаях, когда какие-то две партии сильно не нравятся друг другу. Глава центристов сказал, что нужно обсуждать даже нереалистичные и популистские предложения, потому что, по большому счету, любое предложение, звучащее из уст любого политика, имеет и популистское назначение.

Ирония судьбы состоит в том, что очень похож на такое популистское предложение и разосланный Кылвартом лидерам партий примирительный план. Если не способным договориться сторонам в качестве решения их коллизии предлагают совершить шаги, которые они уже несколько раз категорически отвергли, но предлагают в очень рассудительных формулировках, как бы в качестве рецепта от более мудрых советчиков, находящихся словно «над схваткой», это едва ли поможет положить конец ссоре, но зато обеспечит выставление примирителя в достаточно аттрактивном свете.