КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Зачем Михаил Кылварт решил мирить коалицию и оппозицию

Глава Центристской партии Михаил Кылварт на этой неделе обратился к главам других парламентских партий с призывом положить конец ожесточенному противостоянию коалиции и оппозиции в парламенте, мешающему нормальной работе законодательного органа. Журналист Павел Соболев считает, что эти шаги Кылварта к снижению напряжения в Рийгикогу не приведут, а скорее отражают обеспокоенность лидера центристов снижающимся рейтингом его партии.
И до состоявшихся в начале сентября выборов нового председателя Центристской партии, и позднее многими экспертами отмечалось, что Михаил Кылварт, стремясь опровергнуть представление о неизбежности превращения центристов под его руководством в «русскую партию», старается проявлять себя эстонским политиком государственного масштаба. До избрания Кылварта председателем в этом ряду особо выделялось его вступление в Кайтселийт, в последнее время - его новая поездка в Украину.
На этой неделе Михаил Кылварт пострался показать себя политиком соответствующего ранга и по «внутренней» теме. Лидеры правящих партий сейчас работают в правительстве, лидеры оппозиционных «Отечества» и EKRE - в Рийгикогу, но именно лидер центристов, стоящий во главе мэрии Таллинна, обратился к лидерам других парламентских политических сил с призывом положить конец ожесточенному противостоянию в парламенте депутатов от правительственной коалиции и от оппозиции, проявить волю к сотрудничеству и позволить Рийгикогу нормально работать.
Кылварт обратился к Кае Каллас, Мартину Хельме, Маргусу Цахкна, Лаури Ляэнеметсу и Урмасу Рейнсалу в подчеркнуто примирительном ключе, в очень сбалансированной пропорции распределив ответственность за патовую ситуацию в парламенте между оппозицией и коалицией. Можно даже сказать, что если на уровне интонации Михаил Кылварт звучал немного по-отечески, что более уместно скорее для главы государства, то в части содержания оценки Кылварта смотрелись даже несколько нейтральнее президентских, поскольку Алар Карис, пообещав не ставить на поток провозглашение принятых с привязкой к вопросу доверия законов, словно показал, что коалицию он сейчас находит «зарвавшейся» несколько сильнее.
Михаил Кылварт же очень тщательно подбирал слова, указав на ненормальность ситуации, когда правительство увязывает рекордное число законопроектов с вотумом доверия, а сотни поправок в целях обструкции делаются даже ко вполне разумным законопроектам. Это выглядит так, что обеим сторонам конфликта «раздается» как бы поровну, однако лукавством было бы не заметить, что к самому себе Михаил Кылварт все-таки в этом письме не обращался, что позволяет счесть, что действия своей партии в парламенте он считает разумными. Также в определенной степени «из-под удара» выводится и «Отечество», потому что непримиримо обструкционной тактике сейчас следует только EKRE. Иными словами, Михаил Кылварт призывает к перемирию коалицию и партию Мартина и Марта Хельме.
В то же самое время довольно трудно не заметить, что серьезных практических рекомендаций по разрешению кризиса обращение Михаила Кылварта не содержит, представляя из себя выступление формата «за все хорошее и за все плохое». Призывая коалицию к отмене автоналога и значительному повышению зарплат педагогов, а EKRE - в качестве ответного шага доброй воли - к прекращению обструкции, Михаил Кылварт, по сути, называет те самые шаги, которые противоборствующие стороны уже много раз назвали для себя невозможными, так что совершенно не ясно, почему эти позиции могло бы изменить вот такое эпистолярное посредничество.
В четверг Михаил Кылварт несколько уточнил свои содержавшиеся в письме главам партий предложения в «Первой студии» телеканала ETV. Он сказал, что если правительство отменит налог на автомобили и гарантирует повышение зарплат учителям, это снимет большое напряжение, после чего оппозиции будет эмоционально трудно продолжать препятствовать работе парламента.
Глава центристов подчеркнул, что автоналог можно было бы отменить, поскольку закон еще не принят и серьезного анализа нет, а также добавил, что на многие нужды деньги в бюджете можно найти с помощью так называемой реформы налогового горба. Кылварт, по сути, предложил эти шаги от лица Центристской партии, и заодно сделал замечание в том духе, что оппозиционные и коалиционные партии должны вести переговоры друг с другом даже в тех случаях, когда какие-то две партии сильно не нравятся друг другу. Глава центристов сказал, что нужно обсуждать даже нереалистичные и популистские предложения, потому что, по большому счету, любое предложение, звучащее из уст любого политика, имеет и популистское назначение.
Ирония судьбы состоит в том, что очень похож на такое популистское предложение и разосланный Кылвартом лидерам партий примирительный план. Если не способным договориться сторонам в качестве решения их коллизии предлагают совершить шаги, которые они уже несколько раз категорически отвергли, но предлагают в очень рассудительных формулировках, как бы в качестве рецепта от более мудрых советчиков, находящихся словно «над схваткой», это едва ли поможет положить конец ссоре, но зато обеспечит выставление примирителя в достаточно аттрактивном свете.
Вероятно, именно такую цель и преследуют действия Михаила Кылварта на последней ноябрьской неделе: по всей видимости, никак преодолению парламентского кризиса они не помогут, но, выглядя позитивно и звуча здраво, понравятся немалому количеству людей, в том числе - возможно, и тем эстоноязычным избирателям центристов, которые пока еще у партии остались, но которые тоже могут иметь соблазн сменить партийные преференции. Кажется, миротворческая миссия Кылварта может произвести на них успокоительный эффект. Однако эта догадка подтвердится (или нет) не раньше, чем социологи опубликуют свои новые рейтинги политических предпочтений избирателей.