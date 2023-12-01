Девушка-штурман: меня спрашивали, какого цвета трусики я ношу

Финке Янни Хусси 32 года. В мужском мире раллийных гонок она начинала свою карьеру как девушка пит-лейна, но в последние годы перешла в категорию штурманов. В следующем году Хусси примет участие в Мировой серии. На протяжении многих лет ей приходилось сталкиваться с неловкими ситуациями на ралли, например, ее спрашивали, какого цвета на ней нижнее белье.
Тем не менее, она считает, что раллийное раллийное сообщество в целом приняло ее хорошо. Десять лет назад она работала девушкой пит-лейна на чемпионате мира по ралли в Финляндии, и уже тогда получила много неуместных комментариев от мужчин.
«Но тогда и сейчас отличаются, как день и ночь. Всегда трудно постоять за себя, когда ты юная девушка. Самый вопиющий пример, когда мы с гонщиком сначала шутили, а потом он спросил, какого цвета на мне трусики. К сожалению, такое случается, и, конечно, в других видах спорта тоже. Необходимо постоянно стремиться искоренить такое отношение», - рассказала Хусси Ilta-Sanomat.
Штурманская карьера Хусси началась неожиданно. Он работала ведущей на радио Suomi Pop, в прошлом году в студию позвонил раллийный гонщик Сами Паяри и попросил Хусси стать его штурманом на ралли в Лахти.
Девушка согласилась на неожиданное предложение, но все пошло по пословице «дай ему палец, а он всю руку отхватит». Карьера Хусси в качестве штурмана началась только в этом году, когда она начала работать с Хейкки Ковалайненом в чемпионате Финляндии на автомобиле Škoda Fabia Rally2. Затем она стала штурманом Лаури Йоона, участвовала с ним в двух этапах чемпионата Европы. Их лучшим результатом стало пятое место. В следующем году он будет выступать вместе с Йоона в классе WRC2 на ралли чемпионата мира.