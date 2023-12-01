Девушка-штурман: меня спрашивали, какого цвета трусики я ношу

Тем не менее, она считает, что раллийное раллийное сообщество в целом приняло ее хорошо. Десять лет назад она работала девушкой пит-лейна на чемпионате мира по ралли в Финляндии, и уже тогда получила много неуместных комментариев от мужчин.

«Но тогда и сейчас отличаются, как день и ночь. Всегда трудно постоять за себя, когда ты юная девушка. Самый вопиющий пример, когда мы с гонщиком сначала шутили, а потом он спросил, какого цвета на мне трусики. К сожалению, такое случается, и, конечно, в других видах спорта тоже. Необходимо постоянно стремиться искоренить такое отношение», - рассказала Хусси Ilta-Sanomat.

Штурманская карьера Хусси началась неожиданно. Он работала ведущей на радио Suomi Pop, в прошлом году в студию позвонил раллийный гонщик Сами Паяри и попросил Хусси стать его штурманом на ралли в Лахти.