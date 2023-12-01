Фото ⟩ Одежда по низким ценам: открылся комиссионный магазин

В середине октября портал Järva Teataja писал, что в Пайде на улице Суур-Айа в бывшем помещении магазина тканей Lipi-Lapi откроется новый магазин товаров для детей и рукоделия. Магазин открылся в ноябре, и теперь, спустя несколько недель, пришло время появиться в этом здании еще одному магазину.