Фото ⟩ Одежда по низким ценам: открылся комиссионный магазин

В середине октября портал Järva Teataja писал, что в Пайде на улице Суур-Айа в бывшем помещении магазина тканей Lipi-Lapi откроется новый магазин товаров для детей и рукоделия. Магазин открылся в ноябре, и теперь, спустя несколько недель, пришло время появиться в этом здании еще одному магазину.
В социальных сетях сообщили, что 1 декабря в 10 часов утра открылся магазин Moepesa Kirbukas - комиссионный магазин б/у одежды и вещей.
В день открытия всех желающих ждут познакомиться с ассортиментом нового магазина до 17.00. Посетителям предлагают сладости и будут проведены различные розыгрыши.
В новом пайдеском магазине также собираются раз в месяц проводить ночные распродажи.