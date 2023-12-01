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Фото ⟩ Одежда по низким ценам: открылся комиссионный магазин

rus.postimees.ee
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В середине октября портал Järva Teataja писал, что в Пайде на улице Суур-Айа в бывшем помещении магазина тканей Lipi-Lapi откроется новый магазин товаров для детей и рукоделия. Магазин открылся в ноябре, и теперь, спустя несколько недель, пришло время появиться в этом здании еще одному магазину.

В социальных сетях сообщили, что 1 декабря в 10 часов утра открылся магазин Moepesa Kirbukas - комиссионный магазин б/у одежды и вещей.

В день открытия всех желающих ждут познакомиться с ассортиментом нового магазина до 17.00. Посетителям предлагают сладости и будут проведены различные розыгрыши.

В новом пайдеском магазине также собираются раз в месяц проводить ночные распродажи.

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